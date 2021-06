Dolar AS Lesu di Tengah Rilis Data Ekonomi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar AS melemah tipis pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat. Pelemahan ini terjadi setelah laporan inflasi utama menunjukkan peningkatan tekanan harga yang lebih besar dari perkiraan.Melansir Xinhua, Jumat, 11 Juni 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,05 persen pada 90,0749.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2171 dolar AS dari 1,2178 dolar AS di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,4167 dolar AS dari 1,4114 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7754 dolar AS dari 0,7735 dolar.Dolar AS dibeli 109,41 yen Jepang, lebih rendah dari 109,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8948 franc Swiss dari 0,8958 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2088 dolar Kanada dari 1,2103 dolar Kanada.Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan Indeks Harga Konsumen (CPI) utama di Amerika Serikat naik 0,6 persen pada Mei untuk kenaikan 5,0 persen tahun-ke-tahun. Angka ini berada di atas konsensus 4,7 persen.CPI inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 0,7 persen untuk kenaikan tahunan 3,8 persen, juga di atas konsensus pasar.(AHL)