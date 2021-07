OPEC-Sekutu Sepakat Tingkatkan Produksi Minyak Mulai September 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dubai: Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya atau biasa dikenal OPEC+ mencapai kesepakatan untuk menghentikan pemangkasan produksi minyak sebesar 5,8 juta barel per hari pada September 2022. Hal itu karena harga komoditas mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua tahun."Peningkatan terkoordinasi dalam pasokan minyak dari kelompok, yang dikenal sebagai OPEC+, akan dimulai pada Agustus, " kata OPEC dalam sebuah pernyataan, dilansir dari CNBC International, Selasa, 20 Juli 2021.Produksi keseluruhan akan meningkat 400 ribu barel per hari setiap bulan sejak saat itu dan seterusnya. Badan Energi Internasional memperkirakan kekurangan 1,5 juta barel per hari untuk paruh kedua tahun ini yang artinya menunjukkan pasar ketat meskipun pasokan OPEC meningkat secara bertahap.OPEC+ setuju pada musim semi 2020 untuk secara kumulatif memangkas hampir 10 juta barel per hari produksi minyak mentah secara bersejarah karena menghadapi kejatuhan harga minyak yang disebabkan oleh pandemi. Aliansi itu secara bertahap mengurangi pemotongan menjadi sekitar 5,8 juta barel per hari.Pertemuan tingkat menteri OPEC dan non-OPEC ke-19 mencatat bahwa permintaan minyak di seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang jelas dan stok OECD turun, karena pemulihan ekonomi berlanjut di sebagian besar dunia berkat percepatan program vaksinasi.Patokan internasional minyak mentah Brent naik 43 persen secara tahun-ke-tahun dan naik lebih dari 60 persen dari waktu ini pada tahun lalu, dengan banyak peramal memperkirakan untuk melihat perdagangan minyak di angka USD80 per barel pada paruh kedua 2021. Brent ditutup pada USD73,59 per barel pada akhir perdagangan Jumat kemarin.(ABD)