Wall Street Merekah Dipimpin Saham Raksasa Teknologi Apple dan Amazon

Melonjaknya bursa saham AS didorong oleh meredanya kekhawatiran akan kemungkinan gagal bayar utang negara Paman Sam tersebut. New York: Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street kembali merekah pada penutupan perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) dipimpin saham-saham raksasa teknologi.Melonjaknya bursa saham AS didorong oleh meredanya kekhawatiran akan kemungkinan gagal bayar utang negara Paman Sam tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sepuluh dari 11 sektor utama S&P 500 juga berakhir di wilayah positif, dengan sektor consumer discretionary terangkat 1,5 persen. Sedangkan sektor utilitas tergelincir 0,53 persen, menjadi satu-satunya kelompok yang anjlok.



Saham-saham megacap tercatat melonjak dengan Apple Inc menguat 0,9 persen dan Amazon.com Inc naik 1,2 persen. Hal ini mendorong kenaikan indeks S&P 500 dan Nasdaq. Tesla dan Google-parent Alphabet pun meningkat lebih dari 1,0 persen.



Adapun Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer mengatakan kesepakatan untuk memperpanjang batas utang pemerintah federal hingga Desember sudah tercapai.



Kesepakatan itu terjadi ketika Menteri Keuangan AS Janet Yellen berulang kali memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat gagal membayar utangnya jika Kongres gagal menangguhkan batas utang sebelum 18 Oktober.



Ketidakpastian atas negosiasi pagu utang ini menjadi salah satu kekhawatiran yang dikutip investor pada September sehingga indeks S&P 500 mencatat persentase penurunan bulanan terbesar sejak awal pandemi.



"(Pasar) hari ini didorong oleh sedikit pergerakan di Washington menuju rasionalitas tentang kemampuan membayar tagihan mereka," kata Kepala Investasi Bokeh Capital Partners, Kim Forrest, di Pittsburgh.



Saham China yang diperdagangkan di AS, Alibaba Group Holding dan Tencent Holdings masing-masing melonjak sekitar 8,0 persen karena kekhawatiran seputar hubungan perdagangan AS-Tiongkok dan krisis utang Evergrande yang mereda.



Volume transaksi di bursa AS mencapai 10,1 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.

(Des)

Mengutip Antara, Jumat, 8 Oktober 2021, Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 337,95 poin atau 0,98 persen menjadi 34.754,94. Indeks S&P 500 bertambah 36,21 poin atau 0,83 persen, menjadi 4.399,76 . Indeks Komposit Nasdaq melonjak 152,10 poin atau 1,05 persen, menjadi 14.654,02.