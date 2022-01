Dana Kabur dari Kripto Capai USD207 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Produk aset kripto mengalami arus keluar bersih minggu lalu dengan total rekor USD207 juta. Hal ini muncul dari sebuah laporan dari manajer aset digital CoinShares.Melansir Channel News Asia, Selasa, 11 Januari 2022, aset ini telah mengalami arus keluar selama empat minggu berturut-turut sejak pertengahan Desember 2022 atau mencapai total USD465 juta atau 0,8 persen dari total aset yang dikelola. Bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia dalam hal kapitalisasi pasar, membukukan arus keluar sebesar USD107 juta dalam seminggu hingga 7 Januari 2022.Ahli strategi investasi CoinShares James Butterfill mengatakan, arus keluar adalah respons langsung terhadap risalah Federal Open Market Committee (FOMC) yang mengungkapkan kekhawatiran Federal Reserve AS untuk kenaikan inflasi dan ketakutan di antara investor akan kenaikan suku bunga. Pengetatan kebijakan oleh The Fed merupakan faktor negatif untuk aset berisiko seperti cryptocurrency karena kondisi likuiditas yang lebih ketat dan peningkatan volatilitas pasar.Selama empat minggu terakhir, CoinShares mencatat ada aktivitas investor yang lebih besar dari biasanya. Sejak awal tahun, bitcoin telah kehilangan hampir 10 persen nilainya terhadap dolar AS. Pada Senin, turun di bawah USD40 ribu untuk pertama kalinya sejak September 2021."Fase realisasi kerugian besar oleh pembeli teratas telah mengikuti flush out 4 Desember (dalam bitcoin)," kata penyedia data blockchain Glassnode."Dalam minggu-minggu sejak itu, perilaku onchain lebih didominasi oleh kelas HODLer (pemegang jangka panjang), dengan sedikit aktivitas oleh pendatang baru di pasar," tambahnya.Produk berbasis ethereum memiliki arus keluar USD39 juta minggu lalu, mencatat arus keluar lima minggu berturut-turut dengan total USD200 juta. CoinShares mengatakan secara proporsional, arus keluar ethereum adalah 1,4 persen dari total Asset Under Management (AUM) atau lebih tinggi dari bitcoin.Produk investasi ekuitas terkait blockchain tidak luput dari sentimen negatif untuk sektor ini, dengan arus keluar USD10 juta pada minggu lalu. Aset yang dikelola di Grayscale dan CoinShares, dua manajer aset digital terbesar di dunia, turun dari level tertingginya masing-masing menjadi USD38,2 miliar dan USD4,3 miliar.