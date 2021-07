Harga Minyak Dunia Jatuh Usai OPEC+ Setuju Tingkatkan Pasokan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tokyo: Harga minyak dunia jatuh lebih dari satu persen pada perdagangan Senin pagi. Harga terpukul oleh kesepakatan kelompok produsen OPEC+ selama akhir pekan untuk meningkatkan produksi setelah pakta sebelumnya berantakan karena keberatan dari Uni Emirat Arab (UEA).Mengutip Antara, Senin, 19 Juli 2021, minyak mentah Brent turun USD1,0 atau 1,4 persen menjadi diperdagangkan di USD72,59 per barel pada pukul 00.37 GMT, setelah jatuh hampir 3,0 persen minggu lalu. Minyak AS (WTI) terpangkas 94 sen atau 1,3 persen pada USD70,87 per barel, setelah anjlok hampir 4,0 persen minggu lalu.Para menteri OPEC+ pada Minggu waktu setempat (Senin WIB) sepakat untuk meningkatkan pasokan minyak mulai Agustus. Hal itu guna meredam harga yang awal bulan ini naik ke level tertinggi dalam sekitar dua setengah tahun karena ekonomi global pulih dari pandemi covid-19.Kelompok tersebut, yang mencakup anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya seperti Rusia, bersama-sama dikenal sebagai OPEC+, menyetujui pembagian produksi baru mulai Mei 2022."Kesepakatan ini harus memberikan kenyamanan bagi pelaku pasar bahwa grup tersebut tidak menuju perpecahan yang berantakan dan tidak akan membuka pintu produksi dalam waktu dekat," kata RBC Capital Markets dalam sebuah catatan.OPEC+ menyetujui kuota produksi baru untuk anggota lain mulai Mei 2022, termasuk UEA, Arab Saudi, Rusia, Kuwait, dan Irak. Kelompok itu tahun lalu memangkas produksi dengan rekor 10 juta barel per hari (bph) di tengah penurunan permintaan akibat pandemi, mendorong jatuhnya harga dengan minyak AS sempat berada di wilayah negatif.OPEC+ secara bertahap membawa kembali beberapa pasokan, memangkasnya dengan pengurangan sekitar 5,8 juta barel per hari.(ABD)