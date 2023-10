Harga Minyak Naik Meski dalam Tren Penurunan

Penyebab penurunan harga minyak

(ANN)

Jakarta: Harga minyak naik pada Jumat waktu setempat, tetapi tetap berada di jalur penurunan mingguan terbesar sejak Maret.Penurunan harga minyak terjadi setelah pencabutan sebagian larangan ekspor bahan bakar Rusia menambah kekhawatiran permintaan akibat hambatan ekonomi makro.Melansir Antara, Sabtu, 7 Oktober 2023, harga minyak berjangka Brent naik tipis 36 sen menjadi USD84,43 per barel. Sementara Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 29 sen menjadi USD82,60 per barel.Pada pekan ini harga minyak dunia mengalami penurunan di tengah kekhawatiran suku bunga tinggi yang berkepanjangan akan memperlambat pertumbuhan global dan menekan permintaan bahan bakar.Penurunan harga minyak itu terjadi walaupun pasokan akan ditekan oleh Arab Saudi dan Rusia, yang mengatakan mereka akan melanjutkan pengurangan pasokan hingga akhir tahun.Sentimen terhadap harga minyak beragam. Perekonomian AS yang kuat dapat mendukung sentimen kenaikan permintaan minyak jangka pendek, kata para analis, namun sebaliknya kenaikan tersebut mendorong penguatan dolar AS dan mendorong kenaikan suku bunga lagi pada 2023.Penguatan dolar AS biasanya berdampak negatif terhadap permintaan minyak, karena minyak menjadi relatif lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya."Data (lapangan pekerjaan) mempertahankan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi dan mendukung argumen Bank Sentral AS (Federal Reserve) mengenai perlunya suku bunga dipertahankan lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama," kata analis ING dalam sebuah catatan.