Bursa Saham di Asia Melonjak, Ini Pemicunya

Singapura: Saham-saham Asia melonjak pada awal perdagangan Jumat, 22 November 2022, sementara dolar AS menahan kerugian tajamnya setelah kenaikan harga konsumen AS yang lebih kecil dari perkiraan memicu harapan Federal Reserve (Fed) dapat mengurangi laju kenaikan suku bunga yang agresif. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang melambung 3,72 persen. Indeks S&P/ASX 200 Australia terangkat 2,43 persen dan indeks Nikkei Jepang melonjak 3,0 persen. Indeks harga konsumen AS naik 7,7 persen dalam setahun. Ini capaian pertama kalinya sejak Februari kenaikan tahunan di bawah 8,0 persen, dan kenaikan terkecil sejak Januari."Ini adalah sesuatu yang telah lama ditunggu pasar," kata Kepala Strategi Investasi dan Kepala Ekonom AMP Capital, Shane Oliver, dikutip dari Antara, Jumat, 11 November 2022.Semalam Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencatat kenaikan persentase harian terbesar mereka dalam lebih dari 2,5 tahun berdasarkan data. Ahli Strategi Mata Uang Senior National Australia Bank, Rodrigo Catril, di Sydney mengatakan empat kali kenaikan suku bunga 75 basis poin berturut-turut untuk menjinakkan inflasi yang tinggi selama beberapa dasawarsa, The Fed akan melunak.Menurut alat Fedwatch CME, pasar keuangan sekarang telah memperkirakan kemungkinan 85 persen untuk kenaikan suku bunga yang lebih kecil, 50 basis poin pada akhir pertemuan kebijakan FOMC bulan depan.Saham Tiongkok dibuka 2,1 persen lebih tinggi, sementara indeks Hang Seng Hong Kong melonjak 6,5 persen di awal perdagangan. Saham Tiongkok telah mengalami beberapa minggu yang bergejolak, merosot karena wabah covid-19, penguncian berikutnya serta data ekonomi yang lemah, tetapi juga melonjak secara sporadis dengan harapan pembukaan kembali ekonomi pada akhirnya.Di pasar mata uang, indeks dolar AS merosot lebih dari 2,0 persen semalam menjadi 108,100, terbesar dalam lebih dari satu dekade. Terakhir di 108,230. Greenback pada Kamis, 10 November 2022, mencatat hari terburuknya terhadap yen Jepang sejak 2016, setelah jatuh 3,7 persen. Sejak itu telah memulihkan beberapa kerugian tersebut dan pada Jumat pagi naik 0,53 persen pada 141,69 yen.Data indeks harga konsumen mengirim imbal hasil obligasi pemerintah AS ke level terendah lima minggu semalam.Bitcoin turun 1,0 persen karena bursa kripto FTX berebut untuk mengumpulkan sekitar USD9,4 miliar dari investor dan saingan dalam upaya untuk menyelamatkan perusahaan.Sementara itu harga minyak naik pada Jumat karena kekhawatiran resesi AS mereda tetapi mereka berada di jalur untuk penurunan mingguan lebih dari 4,0 persen karena kekhawatiran terkait covid-19 di Tiongkok. Harga minyak mentah AS naik 0,25 persen menjadi USD86,69 per barel dan brent berada di USD93,88, naik 0,22 persen.