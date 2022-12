Korsel Lobi AS untuk Memanfaatkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS

baca juga: Kemendag Terbitkan Aturan Guna Perkuat Ekspor ke Korsel





Seoul: Korea Selatan (Korsel) akan berupaya memanfaatkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat (AS) untuk perusahaan baterai dan energi domestik sambil mencoba mencegah kerugian bagi pembuat mobil Korsel “Ini adalah situasi di mana kita harus mengurangi kerugian dan memaksimalkan keuntungan dari hukum. Kami adalah salah satu negara dengan respons tercepat dan terkuat,” kata Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Korsel Lee Chang dikutip dari Channel News Asia, Sabtu, 31 Desember 2022.The Inflation Reduction Act (IRA) yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden AS Joe Biden pada Agustus untuk meningkatkan manufaktur Amerika dan berinvestasi dalam energi bersih, menawarkan insentif pajak hingga USD7.500 kepada pembeli kendaraan listrik yang dirakit di Amerika Utara.Undang-undang tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi Hyundai Motor Group, pembuat mobil terbesar Korsel, karena perusahaan tersebut saat ini mengekspor Electric Vehicle (EV) ke AS setelah memproduksinya di pabrik domestik.“Dibandingkan dengan masa lalu, sepertinya suara kami semakin keras. Perusahaan (Korsel) telah mengambil tindakan, yang mengarah pada usulan revisi IRA di Senat AS dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di atas (pergerakan di) Kongres, kami telah segera bernegosiasi dengan pemerintahan (Biden), ”kata Lee.Revisi yang diusulkan bermaksud untuk menunda persyaratan kredit pajak EV selama tiga tahun. Dia menunjuk peningkatan ekspor mobil ramah lingkungan untuk penggunaan komersial, seperti persewaan dan sewa yang marak karena menerima kredit pajak IRA meskipun diproduksi di Korea.Dia menyebutkan pemerintah Korea mengirimkan pendapatnya, yang berada di bawah peninjauan hukum yang mendalam tentang artikel IRA tentang definisi persyaratan perakitan Amerika Utara untuk EV, ke AS. Dia mengatakan Washington tampaknya sedang memikirkan masalah tersebut.“Kami telah melakukan konsultasi ekstensif dengan Republik Korea mengenai Undang-Undang Pengurangan Inflasi dan, khususnya, ketentuan terkait kendaraan listrik,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam konferensi pers Gedung Putih pada 12 Desember.“Kami percaya bahwa pada akhirnya kami akan memiliki pendekatan jangka panjang yang membenarkan kepentingan dan kebutuhan ekonomi pekerja dan bisnis Amerika dan sekutu kami di Republik Korea,” jelas dia.Dia mencatat ada keuntungan dari IRA bahwa baterai negara dan sektor energi terbarukan dapat memanfaatkannya.“Ada banyak area di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari IRA. Terutama sektor baterai. Kami akan terus melakukan diskusi dengan (perusahaan baterai) dan bekerja sama untuk memimpin sektor baterai di AS dan pasar global,” kata Lee.Lee menambahkan lebih banyak investasi untuk baterai generasi berikutnya yang tersedia karena pengembangan teknologi dan produksi baterai generasi berikutnya harus dilakukan di dalam negeri sedangkan pijakan baterai di luar negeri akan berfungsi sebagai pabrik manufaktur berat untuk mengamankan pasar yang lebih luas.IRA berencana menghabiskan USD369 miliar untuk menangani program keamanan energi domestik dan perubahan iklim selama 10 tahun ke depan. Dia juga menggarisbawahi hal ini telah membuka peluang bisnis bagi perusahaan Korea di bidang tenaga angin dan matahari.Berbicara tentang kemungkinan kenaikan tarif listrik, Lee mengatakan harga listrik akan naik dengan margin yang cukup besar yang tidak akan membawa kejutan besar bagi rumah tangga dan perusahaan pada kuartal pertama tahun depan.“Ada banyak faktor penyebab kenaikan tarif listrik. Ada kemungkinan situasi energi berubah dari sekarang, termasuk status perang Rusia-Ukraina dan perpindahan dari musim dingin ke musim panas. Kami belum bisa memastikan berapa harga (listrik) yang akan naik sepanjang tahun depan,” katanya.Menkeu menambahkan kenaikan tarif dasar listrik akan ditentukan tergantung situasi ke depan. Pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga sebelum akhir pekan ini.Menurut laporan kementerian tentang normalisasi Korea Electric Power Corp. yang dikelola negara, yang diajukan ke Komite Perdagangan, Industri, Energi, UKM, dan Startup Majelis Nasional awal bulan ini, tarif listrik tahun depan akan naik sebesar 51,6 won per kilowatt jam. Ini 2,7 kali lebih besar dari total kenaikan tarif tahun ini sebesar 19,3 per kilowatt jam.