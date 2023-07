Wall Street Menghijau Jelang Rilis Data Inflasi AS

Mengutip Xinhua, Selasa, 11 Juli 2023, indeks Dow Jones Industrial Average naik 209,52 poin atau 0,62 persen menjadi 33.944,40. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 10,58 poin atau 0,24 persen menjadi 4.409,53. Indeks Komposit Nasdaq naik 24,76 poin atau 0,18 persen menjadi 13.685,48.



Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir hijau, dengan sektor industri dan kesehatan memimpin penguatan dengan naik masing-masing 1,39 persen dan 0,81 persen. Sementara itu, jasa komunikasi dan utilitas memimpin penurunan dan masing-masing turun 0,92 persen dan 0,42 persen.

Saham AS berjuang mendapatkan arah untuk sebagian besar sebelum menuju lebih tinggi pada jam perdagangan terakhir, menyusul data ekonomi positif minggu lalu yang mendorong imbal hasil treasury menuju siklus tertinggi. Investor sedang mencari petunjuk tentang jalur kebijakan moneter Federal Reserve, dengan data inflasi utama menjadi fokus minggu ini. New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), karena investor menunggu data inflasi akhir pekan ini. Sejauh ini, bank sentral dan pemerintah terus berupaya agar tingkat inflasi kembali mendingin guna mendongkrak perekonomian.

Laporan indeks harga konsumen (CPI) bulan Juni akan dirilis pada Rabu, diikuti oleh indeks harga produsen (PPI) yang akan dirilis pada Kamis. "Investor akan melihat sorotan data minggu ini -rilis IHK Juni AS pada Rabu- untuk petunjuk tentang bagaimana Federal Reserve menavigasi tindakan penyeimbangan ini," kata analisis UBS Global Wealth Manajemen.



"Konsensus memperkirakan kenaikan 0,3 persen bulan-ke-bulan baik dalam tindakan utama maupun inti yang akan mengarah pada tingkat inflasi utama 3,1 persen tahun-ke-tahun dan tingkat inti 5,0 persen. Yang terakhir masih akan terlalu tinggi bagi Ketua Fed Jerome Powell, dalam pandangan kami," tambahnya.



Sambil menunggu data inflasi penting keluar, investor juga mencerna komentar pejabat Fed, yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang jalur kebijakan Fed. Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly mengatakan bank sentral AS kemungkinan perlu menaikkan suku bunga beberapa kali lebih banyak tahun ini.



Presiden Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan Fed perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk menurunkan inflasi. Sementara itu, Wakil Ketua Fed untuk Pengawasan Michael Barr mengatakan The Fed masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menaikkan suku bunga ke level yang dapat menahan inflasi.