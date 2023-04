Daftar Miliarder Muda di Bawah 30 Tahun, Ada yang Ngalahin Orang Terkaya RI Lho!

1. Mark Mateschitz





(HUS)

Jakarta: Majalah bisnis dan finansial Amerika Serikat (AS), Forbes, merilis daftar nama-nama miliarder muda berusia di bawah 30 tahun. Dari 15 miliarder muda yang masuk dalam daftar, 11 di antaranya merupakan pewaris dari kerajaan bisnis keluarganya.Berikut 15 daftar miliarder dunia berusia di bawah 30 tahun, berdasarkan total kekayaan bersih:Mark yang kini berusia 30 tahun merupakan anak muda dengan kekayaan bersih paling besar dalam daftar. Ia memiliki total harta sebanyak USD34,7 miliar atau setara dengan Rp520,5 triliun (kurs Rp15 ribu/USD), yang menjadikannya sebagai pendatang baru pada daftar 150 miliarder 2023.Total kekayaan bersih Mark tersebut bahkan mengalahkan orang terkaya Indonesia , Low Tuck Kwong. Mengutip data The Real Time Forbes Billionaires List, Low Tuck Kwong punya harta sebanyak USD30,3 miliar atau setara Rp454,5 triliun.Anak muda yang berkewarganegaraan Austria ini adalah pewaris raksasa minuman berenergi, Red Bull. Ayahnya, Dietrich Mateschitz yang merupakan salah satu pendiri Red Bull, meninggal pada Oktober 2022 lalu.Mark lantas menduduki jabatan ayahnya sebagai pemegang saham, meninggalkan jabatannya sebagai Head of Organics di perusahaan tersebut. Ia sendiri memegang sebanyak 49 persen saham perusahaan.Clemente menjadi miliarder muda terkaya nomor dua dengan total kekayaan bersih sebanyak USD3,5 miliar atau setara Rp52,5 triliun. Berusia 18 tahun menjadikannya sebagai miliarder muda paling muda dalam daftar ini.Sumber kekayaannya berasal dari warisan sang ayah, Leonardo Del Vecchio, yang meninggal pada Juni 2022. Leonardo sendiri merupakan pendiri sekaligus Kepala Eksekutif Luxottica, perusahaan kacamata beken dunia dengan merek Sunglass Hut, Ray-Ban, hingga Oakley.Meskipun demikian, Clemente yang berkewarganegaraan Italia ini belum diketahui pasti peran dan jabatannya pada Essilor Luxottica.Luca menjadi nama selanjutnya dalam daftar miliarder muda 2023, dan menempel ketat jumlah kekayaan bersih yang dimiliki Clemente. Meskipun usianya baru menginjak 21 tahun, namun hartanya sudah menggunung. Total kekayaan bersihnya mencapai USD3,5 miliar atau setara dengan Rp52,5 triliun.Ia adalah saudara Clemente, yang mendapatkan kekayaannya dari warisan sang ayah, Leonardo Del Vecchio. Sama seperti Clemente, Luca tidak diketahui persis peran dan jabatannya pada Essilor Luxottica.Leonardo Maria adalah saudara Clemente dan Luca yang mendapatkan jatah warisan yang sama dari Leonardo Del Vecchio. Leonardo Maria yang kini berusia 27 tahun memiliki total kekayaan bersih mencapai USD3,5 miliar atau setara dengan Rp52,5 triliun.Diketahui sebelumnya, Leonardo Del Vecchio menuliskan surat wasiat yang berisikan pembagian harta kepada istri, enam anak, dan satu putra dari pernikahan sebelumnya. Masing-masing ahli waris akan menerima 12,5 persen saham Delfin Sarl, perusahaan induk Luxottica.Gustav memiliki total kekayaan bersih sebanyak USD2,7 miliar atau setara Rp40,5 triliun. Ia juga mendapatkan kekayaannya dari warisan sang ayah, Gustav Witzoe, yang merupakan pendiri sekaligus CEO SalMar, perusahaan peternakan ikan salmon terbesar di dunia.Meskipun demikian, anak muda yang kini berusia 29 tahun ini memiliki peran operasional pada perusahaan ayahnya. Sebaliknya, Gustav yang berkewarganegaraan Norwegia ini menjalankan bisnisnya sebagai investor real estat dan startup teknologi.Genap berusia 20 tahun, Kevin sudah memiliki kekayaan bersih sebanyak USD2,3 miliar atau setara Rp34,5 triliun. Kekayaannya berasal dari warisan sang ayah, Guenther Lehmann, yang merupakan salah satu pewaris toko ritel produk-produk kesehatan Jerman, dm-drogerie markt.Dia mewarisi 50 persen dari kekayaan ayahnya. Namun demikian, baik Kevin maupun ayahnya tidak terlibat secara operasional pada dm-drogerie markt.Michal merupakan Direktur Utama Czechoslovak Group (CSG), yang merupakan perusahaan induk teknologi industri yang mencakup aktivitas lebih dari seratus perusahaan dan perusahaan perdagangan yang sebagian besar berbasis di Republik Ceko dan Slovakia.Salah satu anak perusahaan yang paling terkenal adalah pabrikan mobil Kop?ivnice Tatra Trucks. Selain industri otomotif, perusahaan induk beroperasi di sektor kedirgantaraan, kereta api, pertahanan, dan sektor lainnya. Kantor induknya berbasis di Praha.Mengambil kendali penuh atas bisnis tersebut, yang didirikan ayahnya pada 2018, kini Michal yang berusia 30 tahun memiliki total kekayaan bersih sebesar USD2,0 miliar atau Rpp30 triliun.Palmer merupakan salah satu dari empat miliarder muda dalam daftar, yang mendapat kekayaan dari hasil keringatnya sendiri. Genap berusia 30 tahun, kini dia memiliki total kekayaan bersih sebanyak USD1,7 miliar atau Rp25,5 triliun.Kekayaannya berasal dari perusahaan pengembangan virtual reality (VR) yang pada awalnya mendirikan pembuat headset VR, Oculus. Anak muda berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS) ini lantas menjual hasil ciptaannya tersebut ke Facebook seharga USD2 miliar pada 2014.Bisnisnya lalu beralih dan mulai membuat startup teknologi pertahanan, Anduril. Perusahaannya memiliki sistem di Ukraina dan bertujuan untuk membuat drone dimana produknya diawasi penuh oleh Departemen Pertahanan AS (DoD).Jung-min memiliki total kekayaan bersih sebanyak USD1,7 miliar atau setara Rp25,5 triliun. Kekayaannya berasal dari warisan ayahnya, Kim Jung-ju, yang meninggal pada Februari 2022.Jung-min bersama adik perempuannya Kim Jung-youn, mewarisi sekitar sepertiga aset keluarga. Termasuk mendapatkan masing-masing 15 persen saham Nexon.Kim Jung-ju sendiri merupakan pendiri perusahaan video gim terbesar di Korea Selatan, Nexon. Ia memiliki dua orang putri, Kim Jung-min yang kini berusia 21 tahun dan Kim Jung-youn yang berusia 19 tahun.Jung-youn merupakan adik perempuan Jung-min yang memiliki total kekayaan bersih sama persis, yakni sebanyak USD1,7 miliar atau setara dengan Rp25,5 triliun.Anak muda berusia 19 tahun itu mewarisi saham di perusahaan induk mendiang ayahnya, yang pada gilirannya memegang sekitar setengah dari raksasa game online Nexon.Baik Jung-min maupun Jung-youn tidak menonjolkan diri dan tidak diketahui memiliki peran aktif di perusahaan ayahnya, Nexon.Katharina, bersama adik perempuannya Alexandra, merupakan pemilik Ferd generasi keenam. Ferd merupakan pengelola investasi global atau hedge funds yang juga merupakan investor aktif di Bursa Saham Norwegia, dan memiliki investasi ekuitas swasta.Anak muda berusia 27 tahun dan berkewarganegaraan Norwegia ini memiliki total kekayaan bersih sebanyak USD1,5 miliar atau setara Rp22,5 triliun.Alexandra yang juga merupakan saudara Katharina ini memiliki total kekayaan bersih yang sama, yakni sebanyak USD1,5 miliar atau Rp22,5 triliun.Diketahui, Alexandra dan Katharina masing-masing memiliki 42 persen saham di firma investasi Ferd. Ia kini berusia 26 tahun.Wang yang kini berusia 26 tahun memiliki total kekayaan bersih sebanyak USD1,4 miliar atau setara dengan Rp21 triliun. Kekayaannya berasal dari saham di perusahaan perdagangan yang terdaftar di Shenzhen, CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide, yakni produsen bahan kimia untuk pembuatan cat dan kertas.Francis juga mendapat kekayaan dari hasil keringatnya sendiri. Miliarder muda berusia 30 tahun ini memiliki total kekayaan bersih sebanyak USD1,2 miliar atau Rp18 triliun.Saat mendirikan pabrik pakaian olahraga Gymshark, pada 2012, anak muda yang berkewarganegaraan Inggris ini dengan gigih menjadikan kelas di kampusnya dan mengantarkan pizza sebagai ajang promosi produknya.Dia menjahit potongan-potongan pertama di garasi orang tuanya di Birmingham, Inggris. Secara gerilya ia memasarkan produknya ke event-event olahraga, hingga akhirnya mendapatkan influencer angkat besi untuk mendongkrak jenama produknya.Ryan merupakan jebolan Stanford yang memiliki total kekayaan bersih sebanyak USD1,1 miliar atau setara dengan Rp16,5 triliun. Ia mendirikan startup Bolt, perusahaan rintisan (startup) yang bergerak di bidang pemrosesan pembayaran.Anak muda berusia 28 tahun ini juga membuat perusahaan rintisan lainnya, salah satunya Eco and Love. Ryan sendiri berkewarganegaraan Amerika Serikat.