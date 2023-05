Harga Minyak Dunia Melempem Gegara Ketidakpastian OPEC+ dan Kesepakatan Utang AS

Kesepakatan utang AS masih tak pasti





New York: Harga minyak mentah berjangka turun tajam pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), di tengah ketidakpastian atas pertemuan mendatang Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan mitranya (OPEC+) serta nasib kesepakatan plafon utang AS di Kongres.Dikutip dari Antara, Rabu, 31 Mei 2023, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli merosot USD3,21 atau 4,42 persen menjadi USD69,46 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli tergelincir USD3,41 atau 4,43 persen menjadi USD73,54 per barel di London ICE Futures Exchange.Meskipun Gedung Putih dan Partai Republik telah mencapai kesepakatan tentang plafon utang AS, penentangan beberapa anggota parlemen terhadapnya menambah ketidakpastian tentang hasilnya.Beberapa anggota parlemen sayap kanan Republik mengatakan mereka mungkin menentang kesepakatan untuk menaikkan plafon utang AS, pengguna minyak terbesar di dunia. Presiden Demokrat Joe Biden dan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy tetap optimis kesepakatan itu akan disahkan.Biden dan McCarthy membuat kesepakatan pada akhir pekan yang harus melewati Kongres AS yang terpecah sebelum 5 Juni, hari saat Departemen Keuangan mengatakan negara tersebut tidak akan dapat memenuhi kewajiban keuangannya, yang dapat mengganggu pasar keuangan. McCarthy pun mendesak anggota partainya untuk mendukung kesepakatan itu."Kegembiraan atas kesepakatan pagu utang pada prinsipnya mengurangi perdagangan minyak karena ada beberapa keraguan bahwa itu akan mendapatkan suara yang dibutuhkan," kata Phil Flynn, analis senior di The Price Futures Group.Batas waktu utang AS hampir bertepatan dengan pertemuan OPEC+ , Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia pada 4 Juni. Pedagang tidak yakin tentang apakah grup tersebut akan meningkatkan pengurangan produksi karena kemerosotan harga membebani pasar.Investor tidak memiliki petunjuk tentang apa yang akan terjadi pada pertemuan OPEC+ mendatang pada 4 Juni karena adanya sinyal yang bertentangan dari para pemain utama."Minyak WTI dan minyak Brent berada di bawah tekanan kuat karena para pedagang bertaruh bahwa OPEC+ tidak akan memberikan dukungan tambahan ke pasar minyak pada pertemuan mendatang," kata Vladimir Zernov, analis pemasok informasi pasar FX Empire.