Arah Pembahasan Plafon Utang AS Semakin Positif

baca juga: Isu Gagal Bayar AS Bikin Syok Rupiah





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Diskusi batas utang

Opsi jika kas utang AS habis

(SAW)

Washington: Gedung Putih mengatakan beberapa kemajuan dibuat dalam putaran terakhir pembicaraan dengan negosiator dari Partai Republik untuk mencegah bencana gagal bayar utang AS sebelum tenggat waktu 1 Juni 2023."Kami melihat pergerakan," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan kedua belah pihak harus memahami mereka tidak akan mendapatkan semua yang mereka inginkan, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 24 Mei 2023.Negosiasi antara Presiden AS Joe Biden dan Partai Republik di Kongres tampak akan berakhir. Negosiator mencoba membentuk kesepakatan untuk menaikkan atau menangguhkan batas pinjaman, yang dikenal sebagai plafon utang, untuk menutupi beban anggaran yang ada.Partai Republik AS sejauh ini menolak melakukannya tanpa komitmen dari Demokrat untuk memotong pengeluaran tahun depan dan mulai menurunkan beban utang negara sebesar USD31 triliun lebih."Dengan hanya sembilan hari tersisa, Partai Republik tetap menjadi satu-satunya di Washington yang benar-benar telah melakukan sesuatu untuk menaikkan batas utang dan menghindari gagal bayar," kata Ketua DPR Kevin McCarthy, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 24 Mei 2023.Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan negara itu bisa kehabisan uang untuk membayar komitmen yang ada paling cepat minggu depan, sementara Kantor Anggaran Kongres yang nonpartisan memperkirakan apa yang disebut tanggal penentuan itu akan tiba dua minggu kemudian.Karine Jean-Pierre mengatakan langkah seperti itu tidak akan memperbaiki masalah. Beberapa ahli hukum berpendapat menerapkan amendemen ke-14 Konstitusi akan memungkinkan Departemen Keuangan AS mengabaikan batas utang dan terus meminjam untuk memenuhi komitmennya.Jean-Pierre juga tampaknya mengesampingkan perpanjangan jangka pendek untuk plafon utang untuk memungkinkan tim Biden dan McCarthy lebih banyak waktu untuk bernegosiasi.Setelah tiga putaran pembicaraan antara Biden dan McCarthy, rangkaian kesepakatan potensial mencakup peningkatan batas utang dengan pengekangan pengeluaran federal, reformasi untuk menyederhanakan proses persetujuan untuk proyek energi, dan pemulihan pandemi yang tidak terpakai hingga USD70 miliar.Tetapi pemotongan pengeluaran tahun depan ke level pada 2022 tetap menjadi garis merah yang ditekankan oleh Partai Republik, dan sesuatu yang sejauh ini ditolak oleh Demokrat untuk dilakukan.Pemerintahan Biden juga menginginkan pengurangan defisit dicapai sebagian dengan menaikkan pajak pada perusahaan dan orang kaya, tidak hanya melalui pemotongan pengeluaran, yang telah dikesampingkan oleh Partai Republik.Bahkan jika kedua belah pihak berhasil menjembatani perbedaan signifikan mereka, waktunya akan ketat untuk mendapatkan undang-undang yang diperlukan melalui Kongres sebelum 1 Juni.Negosiator masih harus mengubah kesepakatan apa pun menjadi teks legislatif, mendapatkan perkiraan garis bawah akhir dari Kantor Anggaran Kongres dan memberikan waktu 72 jam bagi anggota parlemen untuk memberikan suara pada RUU tersebut untuk membacanya terlebih dahulu.Departemen Keuangan AS, telah mulai mengeksplorasi opsi apa yang dimiliki pembuat kebijakan jika AS kehabisan uang untuk membayar tagihannya. Bahkan jika Departemen Keuangan AS bergerak untuk mencegah default langsung dengan membatasi sementara pengeluaran pemerintah akan menyebabkan pasar keuangan anjlok dan suku bunga hipotek melonjak.