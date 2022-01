Juragan Jaman Now, Program Anyar Metro TV Bantu UMKM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dalam upaya mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Metro TV menghadirkan ajang kompetisi UMKM melalui acara Juragan Jaman Now yang diikuti oleh berbagai pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Tanah Air.Acara perdana Juragan Jaman Now akan tayang pada awal Februari 2022 pukul 19.00 WIB dan di Metro TV setiap Sabtu pukul 19.00 sampai 20.00."Juragan Jaman Now merupakan program yang dilatarbelakangi karena banyak masyarakat yang terdampak, salah satunya pelaku UMKM. Dari situ Media Group ingin berkontribusi lebih untuk bisa membantu secara langsung," kata Manager Produksi Kreatif Metro TV Faizal Ardhiansyah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, 26 Januari 2022.Sebanyak empat juri siap menilai produk peserta yakni entrepreneur Reino Barack, Chief Strategy Officer of Plataran Indonesia Anandita Makes, produser film Irwan Mussry, dan CEO Foodizz Rex Marindo. Keempat panelis akan memilih, menilai, dan akan memberikan kejutan dengan memberi investasi dan penilaian untuk pengembangan usaha dari calon juragan ini.Dalam perjalanannya, keempat juri ini dibantu dengan coach bisnis ternama yang nanti membantu para peserta mengembangkan bisnis. Keempat coach/mentor tersebut yakni Founder Billionaire Coach Dewa Eka Prayoga, Foinder TOP Coach Indonesia Tom MC Ifle, dan Founder & CEO Wahyoo Peter Shearer.Faizal menyebutkan para juri akan melihat bisnis UMKM dari para peserta memiliki potensi tumbuh besar dan menjanjikan atau tidak. Kemudian naluri bisnis para juri akan berbicara untuk menambahkan modal atau dijadikan franchise."Nanti ada kejutan besar dari keempat panelis. Ada dana tambahan atau fresh cash money, bisa jadi diambil menjadi tim oleh panelis untuk menjadikannya produk besar sekelas nasional. Kemudian akan ada investasi puluhan juta rupiah yang diberikan kepada peserta. Jadi total bisa ratusan juta," ungkap Faizal.Yang dikejar tidak hanya nominal tetapi ekosistem yang dibangun oleh para panelis yang berpengalaman di bidang kuliner ini dan dilatih langsung oleh ahlinya. Ical, sapaan akrabnya, menceritakan awalnya pihaknya menyeleksi peserta dari ribuan para pelaku UMKM. Ini dikurasi menjadi ratusan dan difinalisasi yang terpilih 36 peserta atau calon juragan."Jadi Juragan Jaman Now menjadi ekosistem yang baru menjadi realisasi program kerja Media Group yang konsen terhadap UMKM," ucapnya.Pada episode perdana nanti sebanyak 36 pelaku UMKM terpilih menjadi peserta atau calon juragan diberikan modal sebanyak Rp5 juta. Pada episode 2-14 para peserta mempresentasikan penggunaan modal tersebut dan rencana bisnis ke depan. Salah satu juri Juragan Jaman Now, Rex Marindo, menilai acara anyar Juragan Jaman Now merupakan suatu inovasi yang bagus untuk mendorong UMKM untuk bangkit di masa pandemi ini."Acara ini bagus untuk mendorong UMKM terus berkembang dan maju karena para pelaku peserta/calon juragan ini memiliki mentor atau coach yang bagus. Selain itu mereka mendapatkan panelis dan modal. Ini sesuatu yang perlu diapresiasi," ujar Rex.Diharapkan acara itu menjadi alternatif jitu untuk mendorong para UMKM. Acara ini pun diharapkan menjadi fasilitas karena UMKM merupakan menyerap tenaga kerja yang tinggi. "Para peserta ini mendapat ilmu dan eksposur serta tampil di TV. Jadi ini luar biasa," ucapnya.Salah satu peserta yakni Ekasari Handayani, yang menjual cookies roti gambang klasik, baru beberapa bulan menjadi pelaku UMKM karena dia dan suaminya mengalami PHK. Dirinya menjual cookies karena kegemarannya sejak kecil dengan membuat roti gambang yang membawanya bernostalgia."Roti gambang yang lama menghilang dan terlupakan muncul kembali untuk mengenalkan kepada milenial. Dengan acara ini saya dapat mengenalkan produk. Dengan acara ini juga saya berharap dapat menambah modal untuk usaha. Oleh karena itu saya siap jadi Juragan Jaman Now," ujarnya. (