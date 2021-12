Penerima Pogram Kartu Prakerja Dorong Kemajuan UMKM

4 sektor jadi pusat perhatian pencari kerja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Program Kartu Prakerja

(AHL)

Jakarta: Momentum pemulihan ekonomi semakin terlihat dari antusiasme para pencari kerja untuk #BanggaKerjaDiUMKM dalam pada Jobs.id Virtual Week Session 3, khususnya segmen perusahaan rintisan atau startup yang semakin menjanjikan. Lebih dari 70 perusahaan, mulai dari multinasional, nasional, dan UMKM menyediakan lebih dari 650 peluang kerja bagi sekitar 14.500 peserta program.PT Qerja Manfaat Bangsa (Qerja) melalui salah satu entitas produknya Jobs.id telah menggelar Jobs.id Virtual Week Session 3 pada 22-28 November 2021, dengan mengangkat tema #BanggaKerjaDiUMKM. Dalam gelaran kali ini, Jobs.Id juga mengemban misi untuk mengintegrasikan strategi link and match dengan capacity building para talenta.Sehingga dalam satu platform para pencari kerja bisa menggali potensi dan opsi-opsi pengembangan yang dikemas dalam virtual job fair, virtual interview dengan perusahaan, hingga live webinar dengan para pelatih profesional.Jobs.id juga melihat tren pelaku industri yang masih berhasil tumbuh selama pandemi, tetap secara agresif merekrut tenaga kerja demi mengisi kebutuhan SDM di dalam organisasi. Sektor retail, banking, food and beverages, teknologi yang saat ini sedang berkembang menjadi pusat perhatian para pencari kerja.Hal ini terlihat dari jumlah serapan pelamar sebesar 70 persen berada di beberapa perusahaan seperti: Bank Danamon, Mitra Adiperkasa, Indomarco, PT Paragon, Shopee, Arta Boga Cemerlang, Sasa Inti, dan masih banyak lagi."Jobs.Id mengapresiasi dan ikut bersemangat bersama seluruh peserta Virtual Week Sessions 3 khususnya kolaborasi antara perusahaan, dan Program Kartu Prakerja berlangsung sangat produktif. Kami juga terus menghimpun strategi untuk dapat berinovasi menjawab tantangan masa depan, yang semakin adaptif," ungkap Head Of Product & Marketing PT Qerja Manfaat Bangsa, Geo Fany, dalam keterangan resminya, Rabu, 1 Desember 2021.Lowogan kerja secara virtual ini menjadi jawaban atas kendala teknis yakni proses rekrutmen tatap muka, dan keterbatasan jangkauan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berada di lokasi yang jauh dari entitas induk yang banyak terpusat di pulau Jawa. Hal tersebut dikatakan oleh Jr. Spv HRD Recruitment at PT Indomarco Prisatama Silviana Tjung.Kegiatan ini memudahkan PT Paragon Technology and Innovation dalam upaya menemukan talenta yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ditambah antusiasme dari kandidat pencari kerja yang luar biasa serta panitia yang sangat kooperatif untuk selalu membantu," tambah Employer Branding PT Paragon Technology and Innovation, Hana Kusumawardhani.UMKM juga menjadi focal point dalam Jobs.id Virtual Week Session 3 kali ini, sekaligus mendukung keberlanjutan para pelaku UMKM sekaligus mengedukasi tentang tata kelola sumber daya manusia yang efektif, serta meningkatkan daya saing antar pelaku usaha.Pemilik UMKM Kekucingan yang berada pada sektor kreatif dan layanan satwa peliharaan, Acen Trisusanto, mengatakan, kesempatan ini adalah cara penting bagi perusahaan terus berkembang."Ini kali pertama kami selaku pelaku usaha UMKM mengikuti virtual job fair, dalam proses rekrutmen ini membuat lebih terstruktur dan menjadi lebih mudah dilakukan karena tidak harus bertatap muka secara langsung," kata Acen.Adapun kegiatan ini masih berlangsung dari 30 November hingga 10 Desember 2021, dengan fokus membantu mempertemukan UMKM yang telah bermitra dengan pencari kerja, khususnya adalah alumni dari penerima Program Kartu Prakerja "Kami mengajak seluruh teman-teman lulusan baru, para pelaku usaha untuk dapat berperan aktif dalam mendukung program-program yang terintegrasi, dan efisien. Serta jangan lupa meramaikan kegiatan kami, dan akhirnya, banyak pencari kerja yang memulai langkah kesuksesannya, saat mulai mengikuti Jobs.ID Virtual week," tutup Geo.