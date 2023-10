Loyalitas Karyawan Bisa Naikan Omzet Perusahaan

Advertisement

Jakarta: Coach Yusman Susanto menjelaskan menaikan loyalitas karyawan menjadi kunci penting untuk mengembangkan perusahaan. Yusman yang merupakan pelatih bisnis (business coach) satu-satunya pemegang lisensi The Great Game of Business di Asia menemukan sistem manajemen efektif untuk menaikan omzet perusahaan.“Saya sudah bertahun-tahun mencari sebuah sistem manajemen yang terbaik untuk client-client saya yang sudah saya bantu untuk naik level ke lebih dari Rp100 miliar dan dengan penambahan ratusan karyawan di perusahaan. Saya melihat mereka butuh cara berbeda lagi untuk naik ke tingkat bisnis selanjutnya. Disinilah saya ketemu The Great Game of Business, yang bisa menjadi jawaban bagi mereka." tegas dia dalam keteranganya, Sabtu, 7 Oktober 2023.Dia menuturkan hal ini timbul dari sebuah manajemen yang bisa membuat semua karyawan bekerja, berpikir, dan punya rasa memiliki layaknya seorang owner perusahaan. Dia menjelaskan sistem ini sudah terbukti 30 tahun lebih, sehingga bukan hanya janji manis marketing yang biasanya kerap tak berhasil."Barusan saya bawa tiga bulan di Indonesia, sudah dua perusahaan praktek dan terlihat hasil signifikan dari rasa memiliki karyawan mereka, saya memiliki harapan lebih banyak pengusaha dan pekerja terbantu karena sistem manajemen yang sangat berbeda dengan apa yang sudah ada di Indonesia," ucap Yusman.The Great Game of Business menawarkan lebih dari sekadar konsultasi bisnis organisasi, sumber daya, dan pelatihan langsung."Kami menawarkan jaringan profesional yang dapat membantu Anda mengubah cara Anda berbisnis. Terhubung ke komunitas pemilik bisnis, manajer, pekerja pabrik, akuntan, pengacara, karyawan garis depan, desainer, insinyur, penata rambut, pengemudi truk, penata taman, dan masih banyak lagi yang berpikiran sama." tegas dia.The Great Game of Business tahun 2023 menekankan pada pendidikan, dengan tema Business as the new educator karena dipercaya bahwa dunia usaha memiliki kekuatan untuk membantu menutup kesenjangan literasi keuangan, sehingga meningkatkan kualitas hidup karyawan dan kinerja bisnis.Setiap tahun selama 31 tahun terakhir, komunitas pengusaha & CEO yang dikenal sebagai game changer itu berkumpul dari seluruh dunia di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat (AS) untuk belajar, berbagi, dan merayakan prinsip dan praktik sistem operasi manajemen The Great Game of Business.Konferensi The Great Game of Business yang berlangsung di Hotel Loews Kansas, AS pada 7-8 September 2023 lalu, mempertemukan para pemimpin industri dari seluruh dunia untuk belajar, mendapatkan inspirasi, dan menjalin hubungan yang memberdayakan perusahaan untuk melakukan bisnis secara berbeda dengan mendidik, memberdayakan, dan melibatkan semua orang tentang apa yang diperlukan untuk menang dalam bisnis.