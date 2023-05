Masuk Forbes Under 30, Dua Brand Lokal Siap Mendunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jaringan reseller

(SAW)

Jakarta: Majalah Forbes Asia baru-baru ini mengumumkan CEO Dapur Cokelat, Silvano Christian dan Founder Muscle First, Clinton Augusto dan Sally Varsy, masuk dalam jajaran Forbes 30 Under 30 Asia 2023, yang menjadi bukti nyata potensi bisnis direct-to-consumer di Indonesia. Prestasi mereka membuktikan kualitas brand-brand lokal Indonesia mampu bersaing di kancah global.Adapun 2020 menjadi tantangan terberat kedua merek seiring pembatasan sosial di tengah pandemi covid-19, yang berdampak pada melemahnya permintaan konsumen dan aktivitas penjualan di ranah offline. Komitmen product-centric dan consumer-centric menjadi strategi kedua brand dalam memperluas jangkauan dan lebih dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia. Termasuk di antaranya, konsisten berinovasi untuk diversifikasi produk dan mengikuti tren yang berkembang di masyarakat.Chief Executive Officer Dapur Cokelat Silvano Christian mengungkapkan, pandemi selama hampir tiga tahun terakhir menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Dapur Cokelat selama 22 tahun berbisnis. Silvano Christian telah membuat Dapur Cokelat lebih relevan dengan memanfaatkan saluran penjualan online serta menambahkan titik penjualan delivery point di berbagai wilayah potensial agar dapat menjangkau pelanggan Dapur Cokelat lebih dekat."Kami melihat ada urgensi untuk lebih agile memanfaatkan peluang dan menjalankan bisnis di tengah berbagai keterbatasan selama pandemi. Maka dari itu, berbagai inovasi kami hadirkan untuk bisa beradaptasi, mulai dari menjual produk premix untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin mengisi waktu luang di rumah dengan belajar baking, serta mendirikan titik penjualan delivery points di berbagai wilayah potensial agar dapat menjangkau pelanggan lebih dekat, hingga meluncurkan aplikasi Dapur Cokelat untuk semakin mempermudah pelanggan bertransaksi di mana saja dan kapan saja secara online," ujar Silvano dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 30 Mei 2023.Dia mengatakan pihaknya harus agile beradaptasi terhadap perubahan preferensi konsumen yang semakin digital savvy. Inilah mengapa dia memilih bergabung dengan ekosistem Tjufoo, karena beberapa manfaat yang ditawarkan dan support yang diberikan, seperti expertise dan skill yang dibutuhkan brand."Sehingga kami dapat lebih siap menumbuhkan Dapur Cokelat ke tingkat selanjutnya di tengah kompetisi industri yang semakin tinggi,” tambah Silvano.Di lain pihak, sebagai pelopor suplemen kesehatan asli Indonesia, produk-produk Muscle First dalam waktu singkat mendapat respons masif dan positif dari konsumen berkat inovasi rasa, jaminan halal, dan food safety yang menjadikannya aman dikonsumsi semua kalangan, bahkan oleh penderita diabetes sekalipun.Seiring meningkatnya minat gaya hidup health-conscious di Indonesia, Muscle First juga aktif membagikan menginspirasi melalui konten-konten olahraga dan tips kesehatan di berbagai media sosial yang terbukti sukses membantu memperluas brand awareness-nya.Founder Muscle First Sally Varsly mengungkap penjualan Muscle First juga turut didukung sistem jejaring reseller yang mencapai ratusan agen distributor di seluruh Indonesia, terutama di masa pandemi ketika peningkatan minat berolahraga di rumah menumbuhkan peluang word of mouth via komunikasi digital dalam memperluas basis pelanggan. Ke depannya, menurut Sally, Muscle First akan fokus meningkatkan potensi pasar di tahun ini dengan memperluas online dan offline presence."Kami memahami untuk bisa terus relevan, dibutuhkan sinergi dengan pihak yang dapat memperkaya kapabilitas kami, karena sebuah perusahaan tidak bisa menguasai semua bidang sekaligus dengan sama baiknya. Bersama dengan Tjufoo, kami akan berfokus meningkatkan kapabilitas lini penjualan, operasional, hingga rantai pasok untuk bisa terus menumbuhkan bisnis secara berkelanjutan,” ujar Sally.