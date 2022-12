Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Belakangan ini perebutan talenta-talenta terbaik (war of talents) masih memanas. Para talenta terbaik ini jumlahnya langka, tapi dibutuhkan banyak perusahaan. Selain diramaikan oleh korporasi-korporasi besar yang sudah lama beroperasi, pemain baru startup bermunculan, baik itu bidang financial technology, atau teknologi lainnya.Perusahaan-perusahaan yang mampu mencetak talenta pemimpin bisnis secara optimal dari dalam organisasinya sendiri (creating leaders from within), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengatasi tantangan penyediaan best talents, sekaligus unggul dalam persaingan. Mengapa?Perusahaan-perusahaan tersebut tak perlu lagi terperangkap dalam situasi war for talents. Biaya penyediaan best talents relatif lebih murah (dibandingkan membeli atau merekrut dari luar). Dengan ditumbuhkan dari dalam (home-grown), para best talent tersebut berkembang seiring dengan penanaman nilai-nilai inti (core values) dan kultur perusahaan.Perusahaan-perusahaan terbaik dalam mencetak para pemimpin bisnis dari dalam itu disebut sebagai Leaders Factory atau Leaders Creator. Kedua istilah untuk menggambarkan adanya proses yang sistematis, berkesinambungan, dan didukung oleh eksekutif senior perusahaan.Group Chief SWA Media Kemal E. Gani mengatakan dalam menciptakan Leader Creator, jumlah dan tingkat kesiapan (succession readiness) yang harus dipenuhi juga makin beragam dan berat, karena pemimpin harus tanggap terhadap tantangan perubahan yang begitu cepat, dengan kompleksitas yang tinggi, dan menjalankan prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan. Para agile leader harus memiliki modal yang kapabiltas yang kuat."Guna mengapresiasi perusahaan-perusahaan dalam menciptakan Leader Creator itulah SWA dan NBO Indonesia tahun ini menyelenggarakan Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2022, sebagai ajang penilaian perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam program mencetak pemimpin bisnis dari dalam perusahaan,” jelas dia dikutip dari keteranganya, Sabtu, 17 Desember 2022.Atas kelangkaan talenta terbaik dan kondisi industri saat ini yang dipengaruhi oleh VUCA (volatililty-uncertainty complexity ambiguity) SWA dan dan NBO Indonesia kembali mengadakan ajang asesmen dan kompetisi Program Pengembangan Kepemimpinan (Leadership Development Program) di kalangan perusahaan.Sesuai dengan tema yang diangkat tahun ini Creating Agile Leaders for Sustainable Business peserta mampu menunjukkan keberhasilan mereka secara nyata. Ini dilihat baik dari segi strategi maupun proven records bagaimana mencetak leaders yang agile dari dalam perusahaan.Menurut Managing Director NBO Indonesia Susanna Hartawan kompetisi Best Companies in Creating Leaders from Within 2022 mencipatakan persaingan ketat antara satu perusahaan dan yang lain sangat berdekatan."Banyak perusahaan yang naik kelas setelah beberapa tahun mengikuti kompetisi ini,” dia menegaskan.Menariknya, di kalangan BUMN, Susanna menggarisbawahi, sejumlah perusahaan mampu menciptakan talenta yang bisa dipasok ke BUMN lain, anak perusahaan, maupun perusahaan di industri lain.BRI misalnya, melakukan pengembangan leaders yang sangat holistik, mulai dari HC blueprint sudah bisa dilihat strategi HC yang terkait dengan pengembangan leaders yang sangat menonjol. Dengan strategi pengembangan yang lengkap, BRI bisa melahirkan talenta-talenta bagus, dan 78 persen leaders untuk kebutuhan internal dan anak perusahaan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.