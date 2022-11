Strategi dan Inovasi Jiwa Group di Bisnis Kopi

baca juga: Pertamina Dukung Pemberdayaan Masyarakat Lewat UMKM Kopi





Jakarta: Tren bisnis kopi terus tumbuh pesat di Indonesia. Tentunya butuh strategi mumpuni para penggagas bisnis ini untuk bisa sustain dalam jangka panjang. Gebrakan dan inovasi yang menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas merupakan modal utama untuk bergerak maju di dunia F&B Indonesia.Hal itu dilakukan Jiwa Group, yang dikenal melalui produk Kopi Janji Jiwa yang selalu menghadirkan kopi lokal Indonesia yang memiliki cita rasa berkualitas tinggi dengan mengadopsi konsep farm to cup.Janji Jiwa memakai biji kopi langsung dari petani kopi lokal untuk membangun kontinuitas pasokan, konsistensi produk dan stabilitas harga kopi serta menyambungkan hubungan yang erat dari petani ke konsumen melalui kopi yang terjangkau namun memiliki kualitas tinggi di seluruh Indonesia.CEO dan Founder Jiwa Group Billy Kurniawan mengatakan Janji Jiwa hadir menjawab kesenjangan antara keterjangkauan, kenikmatan dan ketersediaan melalui kopi yang berkualitas dan menjadikan ngopi sebagai kesenangan sehari-hari yang terjangkau. Sejak beroperasi pertama kali 2018 hingga 2022 ini, Janji Jiwa terhitung telah memiliki lebih dari 900 jilid (sebutan untuk outlet Kopi Janji Jiwa) yang tersebar di lebih dari 100 kota di 33 provinsi Indonesia.Dia mengatakan Janji Jiwa juga terus melakukan inovasi, salah satunya melalui kolaborasi bersama sejumlah brand atau figur populer. Bentuk kolaborasi yang dilakukan dengan beberapa brand dari interest yang beragam antara lain Sasa, Teh Botol Sosro, OATSIDE, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Sage Footwear dan masih banyak lainnya."Bukan hanya sekadar kolaborasi, Janji Jiwa juga selalu menghadirkan keseruan, kegembiraan dan keceriaan bagi para #temansejiwa melalui inovasi menu yang sedemikian unik dan kreatif yang disesuaikan dengan prefensi masyarakat sehingga produk Janji Jiwa dapat semakin dicintai dan diminati oleh pelanggan hingga saat ini," jelas dia dalam keterangan resminya, Kamis, 10 November 2022.Untuk diketahui, Jiwa Group telah menaungi 3 brand produk. Selain kopi, ada Jiwa Toast dan Jiwa Tea yang sepanjang 2021 ini, tercatat telah menjual 40 juta produk dengan peningkatan 2x lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jiwa Toast merupakan sebuah konsep baru yang dikembangkan oleh Jiwa Group di 2019."Sama halnya Janji Jiwa, Jiwa Toast berkonsep ‘Grab & Go’, yang memudahkan masyarakat menikmati roti dengan cita rasa khas sambil beraktivitas dan tetap memberikan sajian fresh ketika sampai di tempat tujuan," jelas dia.Dia mengatakan kehadiran Jiwa Toast menjadi pelengkap Kopi Janji Jiwa dengan slogan “Kopi di tangan kananmu, roti di tangan kirimu, kopi dan roti sahabat sejatimu”. Visi Jiwa Toast menjadi sebuah “Mini Fast Food Chain” yang mempunyai nilai untuk memberikan produk dan pelayanan terbaik untuk menjadi inspirasi dalam pengembangan skala besar.Selain meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi menu, Jiwa Group juga melakukan inovasi melalui penggunaan teknologi. Adopsi teknologi dalam model bisnis coffee chain memiliki daya dobrak yang memberikan pembuktian bagi pertumbuhan bisnis ini.Peran kanal digital sangat penting, terutama penggunaan media sosial untuk engagement dengan pelanggan, hingga integrasi dengan platform online marketplace dan food delivery. Saat ini sudah ada juga aplikasi JIWA+, untuk mendukung model grab & go yang sejak awal menjadi khas Kopi Janji Jiwa dan Jiwa Toast.Semua gebrakan, inovasi dan kerja keras itu terbukti, melalui value “A Cup for the Farmers, A Cup for the Partners, and A Cup for the People”, Janji Jiwa dipercaya sebagai satu-satunya kedai kopi lokal yang mendapatkan penghargaan dari MURI 2019 dan Top Brand di tahun 2020 & 2021.Tidak hanya mendapatkan kepercayaan sebagai merek lokal paling bergengsi dan top dari organisasi dalam negeri, Janji Jiwa dan Jiwa Toast berhasil meraih gelar Brand of The Year dari World Branding Awards (WBA) 2022-2023 untuk dua kategori, yakni Retailer Coffee untuk Janji Jiwa dan Cafe Chain untuk Jiwa Toast.Ajang tahunan WBA kembali digelar secara offline di London, Inggris pada 3 November 2022. Lebih dari 100 ribu konsumen yang tersebar di 45 negara, telah memilih brand favorit mereka. Dari proses pemilihan ini, terdapat lebih dari 3,500 merek yang masuk sebagai nominasi, tetapi hanya 206 merek yang mendapatkan titel Brand of the Year. WBA diselenggarakan oleh World Branding Forum (WBF), organisasi nirlaba global yang fokus menghargai kerja keras dan kesuksesan sejumlah produk global dan nasional."Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan para konsumen. Kami berkomitmen penghargaan ini akan menjadikan brand kami semakin dipercaya dan loyalitas konsumen tetap terjaga dengan baik,” jelas Billy.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.