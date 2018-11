Pertamina Prioritaskan Penyelesaian 6 Kilang Minyak di 2019

PT Pertamina (Persero) akan fokus menyelesaikan enam proyek pengembangan kilang minyak pada tahun depan. Salah satu prioritas perusahaan migas pelat merah ini ialah mengkonversi solar dan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi green fuel."Ini di Plaju dan Dumai. Prosesnya bukan membangun baru tapi kita mengonversi yang tadinya solar dan BBM menjadi green fuel, kita arahkan ke green avtur dengan menggunakan CPO," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam acara Pertamina Energy Forum di Raffles Hotel Jakarta, Rabu 28 November 2018.Untuk proyek ini, Pertamina menggandeng perusahaan migas asal Italia, ENI. Sementara untuk Kilang Tuban, Pertamina akan membangun hilirisasi petrokimia bersama Rosneft."Sudah proses pembebasan lahan, kita juga lakukan reklamasi," tambah Nicke.Selanjutnya, untuk Kilang Bontang akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerangka kerja pada Desember mendatang. Sementara itu, proyek bersama Saudi Arabia, Aramco masih dalam tahap finalisasi. Lalu Kilang Balongan akan menggandeng CPC Taiwan."Tahun depan akan menjadi masa-masa yang very exciting for us karena ada beberala project yang tertunda sekian lama yang akan kita mulai lagi," pungkasnya.(Des)