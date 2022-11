Harga BBM Shell Turun Per Hari Ini, Setara Pertamax Lebih Murah dari Pertamina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.300 per liter

Pertamina Dex: Rp18.550 per liter

Dexlite: Rp18 ribu per liter

Solar: Rp6.800 per liter

BP 90: Rp14.050 per liter

BP 92: Rp14.150 per liter

BP 95: Rp14.840 per liter

BP diesel: Rp17.990 per liter

Shell Super: Rp13.550 per liter (Jawa) Rp14.840 (luar Jawa)

Shell V-Power: Rp14.210 per liter (Jawa) Rp14.520 (luar Jawa)

Shell V-Power Nitro+: Rp14.560 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp18.840 per liter

Revvo 89: Rp11.600 per liter

Revvo 90: Rp12.600 per liter

Revvo 92: Rp14.140 per liter

Revvo 95: Rp14.830 per liter

Jakarta: Harga bahan bakar minyak ( BBM ) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Shell turun per 1 November 2022. Diketahui, Shell memiliki sejumlh produk BBM dari mulai Shell V-Power hingga Shell V-Power Nitro+.Dilansir dari laman resmi Instagramnya, harga BBM Shell super mengalami penurunan dari Rp14.150 menjadi Rp13.550 per liternya.Dengan begitu, harga BBM ini lebih murah dari harga pertamax milik PT Pertamina Persero yang dibanderol Rp13.900 per liternya, padahal keduanya sama-sama memiliki RON 92.Kemudian, Shell V-Power RON 95 juga turun dari sebelumnya Rp14.840 pada Oktober 2022 menjadi Rp14.210 pada November 2022. Shell V-Power Nitro+ RON 98 juga turun dari sebelumnya Rp15.230 per liter menjadi Rp14.560 per liter.Berbeda dengan Shell V-Power Diesel yang harganya saat ini justru naik yang sebelumnya Rp18.450 Menjadi Rp18.840 per liter.Harga BBM, sejak awal tahun ini, mengalami tren peningkatan signifikan. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia.Pemicunya adalah krisis geopolitik yang terjadi Eropa Timur, akibat invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari hingga detik ini. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam ‘Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022’ mengatakan harga minyak mentah dunia hingga tahun depan sulit diprediksi dan ia menantang para ahli ekonomi untuk memberikan proyeksi terkait isu tersebut.Berikut daftar harga BBM terbaru per 1 November 2022: