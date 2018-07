Pertamina Tambah Lembaga Penyalur BBM Satu Harga

: PT Pertamina (Persero) memperluas program BBM satu harga ke daerah pelosok yakni di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Wilayah ini merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berasal dari pemekaran Kabupaten Konawe.Selama ini, kebutuhan BBM di daerah tersebut dipenuhi dari Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari dengan menggunakan kapal khusus oleh masyarakat. Akibatnya, harga BBM bisa menembus Rp15 ribu per liter.Sesuai dengan amanah pemerintah untuk memperluas BBM satu harga ke wilayah pelosok, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII meresmikan SPBU Kompak 76.933.02 BBM satu harga pada Jumat, 20 Juli 2018 di Kecamatan Wawoni Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara."Dengan hadirnya SPBU Kompak ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk transportasi darat, nelayan, dan transportasi laut antarpulau dengan harga premium Rp6.450 per liter dan solar subsidi Rp5.150 per liter," ujar General Manager Pertamina MOR VII Tengku Fernanda dalam keterangan resminya, Jumat, 20 Juli 2018.Adapun pasokan untuk BBM penugasan premium yang disalurkan di SPBU Kompak ini sebesar 25 kiloliter (kl) per bulan dan BBM subisidi solar sebesar 10 kl per bulan, di mana seluruh BBM tersebut disuplai dari Terminal BBM Kendari.Tengku mengungkapkan pasokan BBM ke SPBU Kompak di Wawoni Barat ini tidak mudah, karena harus menggunakan dua tipe moda transportasi."Dari TBBM Kendari, BBM diangkut menggunakan mobil tangki BBM sejauh 3 km ke pelabuhan. Perjalanan dilanjutkan dengan kapal BBM sejauh 48 km laut. Setibanya di Pelabuhan Wawoni, BBM dibongkar kembali ke dalam drum menuju SPBU Kompak. Tak jarang cuaca buruk menjadi tantangan dalam pengiriman BBM, apalagi keselamatan merupakan perhatian utama dalam pengiriman BBM," ungkapnya.Tengku menambahkan, SPBU Kompak di Wawoni Barat ini merupakan lokasi BBM satu harga yang ketiga yang dioperasikan di 2018 dari target penambahan lokasi BBM satu harga di wilayah Sulawesi 2018 sebanyak sembilan titik. Pada acara ini juga sekaligus meresmikan satu SPBU Kompak BBM satu harga di kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara."Jadi total titik BBM satu harga yang sudah beroperasi di wilayah Sulawesi sejak 2017 hingga hari ini telah bertambah menjadi sembilan titik dari target keseluruhan di wilayah Sulawesi sebanyak 14 titik," imbuh Tengku."Diharapkan dengan hadirnya SPBU Kompak ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi Wawoni Barat, seperti yang terjadi di lokasi-lokasi BBM satu harga lainnya. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik dan merata," tutup Tengku.(AHL)