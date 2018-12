Pertamina EP Targetkan Lifting Minyak Capai 82,5 Ribu BOPD

PT Pertamina EP menargetkan lifting 2019 bisa mencapai 82.500 barel oil per day (BOPD) untuk minyak dan 768 MMSCFD untuk gas. Perusahaan juga berencana untuk melakukan pengeboran sumur sebanyak 94 sumur dan 243 sumur workover.Presiden Direktur Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengatakan seluruh direksi Pertamina EP sepakat sinergi antar fungsi core business dan support untuk mencapai target tersebut."Dengan bekerja bersinergi maka 'Impossible is Nothing', kita harus sepakat dulu terhadap target perusahaan sehingga mempunyai pemahaman yang sama, lakukan yang terbaik berdasarkan tugas pokok masing-masing," kata Nanang di Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.Lebih lanjut, Nanang juga menjelaskan, strategi untuk mencapai rencana kerja di tahun depan itu antara lain dengan mengikuti aspek-aspek HSSE serta fokus mengeksekusi program kerja yang sudah direncanakan."Selain itu kita harus terus memonitor terintegrasi proses pengadaan, monitoring progress fisik dan biaya secara rutin, serta cost effectiveness," tutur dia.Ia menuturkan Pertamina EP memiliki wilayah kerja yang sangat luas di Indonesia dan didukung dengan sumber daya manusia yang handal. Dengan luasnya wilayah kerja tersebut maka menjadi suatu tantangan dan peluang tersendiri bagi Pertamina EP agar dapat memaksimalkan hasil produksi sesuai rencana kerja yang telah disepakati."Kami terus mengingatkan untuk menjalankan operasional dengan excellent serta zero accident. Bagi kami, Safety is Priority, seluruh pekerja dan mitra wajib bekerja dengan memperhatikan kaidah keselamatan kerja. Kerja aman, keluarga pun tenang," pungkas dia.(SAW)