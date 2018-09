Pertamax Turbo Disambut Positif di Pontianak

PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah (Kalbarteng), optimistis penjualan BBM jenis pertamax turbo untuk kendaraan berteknologi tinggi mendapat sambutan positif."Kami yakin dan optimistis tanggapan konsumen di Kota Pontianak dan Indonesia umumnya, sangat baik terhadap kehadiran pertamax turbo," kata Branch Manager Marketing Pertamina Kalbarteng, Teuku Johan Miftah, di Pontianak dikutip dari Antara, Minggu, 2 September 2018.Apalagi, menurut dia, Pontianak termasuk kota yang modern dan maju, sehingga masyarakatnya, peduli terhadap teknologi yang ramah lingkungan dalam membawa kotanya lebih maju lagi."Apalagi BBM pertamax turbo RON-nya (Research Octane Number) paling tinggi, yakni 98, sementara produk lain RON-nya masih rendah dibandingkan produk pertamax turbo milik Pertamina," ungkapnya.Johan mencontohkan, salah program pemerintah yang cukup sukses di Pontianak, yakni transaksi non tunai dalam pembelian BBM di SPBU yang ada di Pontianak. "Alhamdulillah masyarakatnya mengikuti perkembangan itu atau transaksi secara non tunai tersebut," ujarnya.Ia menambahkan, berdasarkan kondisi tersebut, maka pihaknya yakin Pontianak menjadi tempat peluncuran pertama pertamax turbo, Rabu kemarin (29/8).Johan menyatakan, untuk tahap awal pertamax turbo dijual di tiga SPBU di Kota Pontianak, yakni SPBU COCO 6170181 Jalan Ahmad Yani, SPBU 6478106 Jalan M Yamin, SPBU 63781002 Jalan 28 Oktober, dan satu SPBU di Singkawang yakni SPBU Pasir Panjang, dengan harga jual perdana yang ditetapkan adalah Rp11.100 per liter.Pertamax turbo merupakan BBM berkualitas tinggi yang diformulasikan Pertamina bekerjasama dengan Lamborghini dan telah diuji di kejuaraan Lamborghini Blancpain Supertrofeo Series di Eropa.Sebelum masuk di Indonesia, produk ini telah dijual di Eropa dengan harga perdana 0,22 euro per liter, sedikit di bawah produk dari pesaing lainnya yang dijual seharga 0,25 euro per liter."Pertamax turbo merupakan bahan bakar untuk kendaraan bermesin bensin yang merupakan hasil pengembangan dari produk pertamax plus yang memilikiRON minimal 98 serta dilengkapi Ignition Boost Formula (IBF). Produk ini juga telah sesuai dengan standar Euro empat yang lebih ramah lingkungan," jelasnya.Perkembangan teknologi mesin kendaraan yang semakin canggih seperti penggunaan supercharger, turbocharger menjadikan tekanan kompresi mesin kendaraan semakin tinggi, sehingga diperlukan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi.Pertamax turbo terbukti mampu memenuhi kebutuhan tersebut, karena memiliki keunggulan untuk meningkatkan driveability kendaraan sehingga lincah bermanuver dan akselerasi mesin menjadi lebih bagus karena torsi yang dihasilkan lebih tinggi.Selain itu produk tersebut meningkatkan kecepatan maksimal (top speed) kendaraan, meningkatkan tenaga mesin kendaraan dan menyempurnakan pembakaran bahan bakar pada mesin, sehingga cocok digunakan bagi kendaraan dengan perbandingan kompresi lebih dari 12.(SAW)