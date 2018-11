Pertagas Alirkan Gas Pertama di Ruas Pipa Grissik-Pusri

: Panjang ruas pipa yang akan dioperasikan PT Pertamina Gas (Pertagas) dipastikan bakal terus bertambah seiring beroperasinya pipa gas ruas Grissik-Pusri.Pada Kamis, 30 November 2018 telah dilakukan serah terima gas Grissik Gas Plant ConocoPhillips (COPI), anak usaha PT Pertamina (Persero). Gas in menjadi bagian proses uji coba penyaluran gas (commissioning) di ruas pipa yang berujung di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri).Menurut Pjs Corporate Secretary Pertamina Gas Hatim Ilwan, proses uji coba ini akan berlangsung selama tiga sampai lima hari ke depan."Ditargetkan minggu depan sudah masuk ke tahap uji coba gas in di Pusri," ujar Hatim dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 November 2018.Hatim menjelaskan pada tahap gas in perdana ini, sekitar 50 juta meter standar kaki kubik (MMSCFD) gas dialirkan dari sumber gas COPI yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.Pada tahap uji coba, Hatim menjelaskan Pertagas telah memiliki izin usaha sementara dari Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Sedangkan fase komersial akan diproses secepatnya setelah mendapatkan izin usaha tetap."Ini akan menjadi prioritas kami karena penyaluran gas ke Pusri berpengaruh besar pada kestabilan produksi Pusri dan tentunya berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia," lanjut Hatim.Ruas baru ini akan menjadi backbone infrastruktur gas kedua milik Pertagas di wilayah Sumatera Selatan seiring dengan telah terutilisasi maksimalnya pipa existing Pertagas di provinsi tersebut.Kedepannya selain untuk menyalurkan gas ke Pusri, pipa gas ruas Grissik-Pusri ini juga akan mampu memenuhi kebutuhan pembangkit listrik, industri serta jaringan gas rumah tangga di Sumatera Selatan.Pipa gas Grissik-Pusri dibangun dengan panjang 176 kilometer (km) dengan diameter 20 inchi melewati dua kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin serta satu kota Palembang.Nilai investasi proyek pipa yang mengalirkan gas dari Grissik Gas Plant ConocoPhillips (COPI) hingga ke Plant PUSRI di Palembang ini mencapai USD143 juta dan dikerjakan selama 15 bulan.(AHL)