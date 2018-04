Akhir Maret, Inpex Umumkan Mulai Pre-FEED Blok Masela

Inpex Corporation mengumumkan pada akhir Maret 2018 sudah memulai pekerjaan sebelum desain awal (Pre-Front End Engineering Design/FEED) untuk proyek LNG di Lapangan Abadi Blok Masela. Diharapkan segala sesuatunya bisa terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan hal yang positif.Dalam keterangan tertulis Inpex Corporation yang dikutip Medcom.id, Rabu 4 April 2018, pihak Inpex menganggap mulainya Pre-FEED yang dikerjakan anak usahanya INPEX Masela, Ltd. adalah tonggak penting dalam pengembangan proyek LNG yang terletak di Laut Arafura, Indonesia.Dalam pengembangan, Inpex akan membuat formulasi rencana pengembangan yang terencana atau Plan of Development (POD) yang mengacu pada Pre-FEED dan diskusi berkelanjutan dengan pihak Indonesia sehingga menghasilkan rencana pengembangan proyek yang efisien dan kompetitif secara ekonomis.Mengikuti persetujuan revisi POD dari Pemerintah Indonesia, beberapa rangkaian evaluasi dilakukan termasuk FEED akan dilakukan untuk menghasilkan keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID).Seperti diketahui, pada September 2015, Inpex mengajukan revisi POD yang menyatakan angka lebih besar untuk kapasitas produksi yang lebih besar dari 7,5 metrik ton per annum (MTPA) LNG. Lalu, pada April 2016, Indonesia menyatakan pengembangan Blok Masela melalui skema pengembangan darat.Pihak Inpex pun harus mengubah perencanaan pembangunan fasilitas pengembangannya yang telah dibuat. Inpex menyanggupi siap memulai pekerjaan Pre-FEED berdasarkan skema pengembangan LNG darat dengan kapasitas produksi LNG tahunan sebesar 9,5 juta ton. Dampak dari hal ini diakui Inpex membuat keuangan perusahaan sangat minim.(ABD)