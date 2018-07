Sukowati Field Berkontribusi Besar ke Pertamina EP Asset 4

: PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) melalui unit usaha PT Pertamina EP Asset 4 mencatat produksi gas sebesar 174,87 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada semester I-2018.Pencapaian produksi dari kontraktor kontrak kerja sama di bawah supervisi dan koordinasi SKK Migas itu adalah 110,03 persen dari proyeksi perusahaan sepanjang 2018. Sementara itu, produksi minyak PEP Asset 4 sepanjang periode Januari-Juni 2018 sebesar 13.728 barel per hari atau 97,96 persen dari target perusahaan.General Manager Pertamina EP Asset 4 Agus Amperianto mengatakan kontribusi gas terbesar berasal dari field Donggi Matindok di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebesar 95,13 MMSCFD. Sedangkan produksi minyak terbesar berasal dari Field Sukowati, di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yaitu 6.785 barel per hari atau 107,17 persen dari target."Field Sukowati yang baru terbentuk dikelola secara penuh oleh PEP pada 20 Mei 2018, memberi kontribusi terbesar dari lima field yang ada di bawah PEP Asset 4," ujar Agus, dalam keterangan resminya, Jumat, 13 Juli 2018.Produksi Sukowati sebelum terminasi 20 Mei tercatat 6.598 barel per hari. Sedangkan produksi setelah PEP mengambil alih pengelolaan dari JOB PPEJ (status 20 Mei 2018 sampai dengan akhir Juni 2018) sebesar 7.424 barel per hari. Pada masa puncak produksinya, produksi minyak dari lapangan Sukowati pernah mencapai lebih dari 40 ribu barel per hari."Pasca-terminasi, kami berhasil menghidupkan kembali sumur-sumur yang mati akibat permasalahan pada sumur-sumur di Sukowati," ungkap Agus.Pada semester II-2018, PEP Asset 4 memproyeksikan produksi minyak sebesar 13.980 barel per hari dan gas 171 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Untuk mencapai target tersebut, berbagai langkah disiapkan oleh PEP Asset 4, antara lain pengeboran sumur serta reparasi sumur lainnya di field Cepu.Sementara untuk field Poleng, menurut Agus, ada beberapa kegiatan di semester II-2018 yang disiapkan, antara lain menjaga kestabilan tekanan sumur serta pemasangan subsea pipeline untuk mengaktivasi sumur-sumur BW Platform.Adapun untuk field Donggi Matindok, PEP Asset 4 berencana membangun fasilitas pendukung di CPP Donggi dan memasang future facilities untuk penanganan kondensat berlebih oleh MGDP dan untuk mengoptimalkan CPP Matindok."Field Donggi Matindok juga akan melakukan stimulasi terhadap dua sumur," katanya.Khusus untuk field Papua, Agus mengatakan pada semester II-2018 ada usulan untuk pengiriman minyak mentah Salawati langsung ke Refinery Unit 7, Kasim. Hal tersebut akan mengurangi biaya sharing fasilitas, meminimalisir losses, serta mempercepat minyak menjadi revenue.Selain itu, di field Papua juga mempunyai potensi sumur eksplorasi KUW-1 sebagai alternatif sumber gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Klamono atau dijual ke pihak luar.Sukowati Field Manager Heri Aminanto menambahkan manajemen telah menyetujui penambahan jumlah rig untuk melaksanakan program kerja yang telah disusun sehingga total menjadi tiga rig yang bekerja di field Sukowati. Harapannya adalah program kerja dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dari target awal."Field Sukowati juga tengah melakukan kajian subsurface untuk melakukan aplikasi teknologi baru menggunakan nitrogen pada sejumlah sumur yang diharapkan mendapatkan total tambahan produksi sekitar 450 barel per hari," ujar Heri.Selain itu pihaknya juga tengah mengkaji pemasangan gas kompresor untuk sumur-sumur yang menggunakan gas lift sebagai booster untuk menaikkan tekanan gas injeksi. Diharapkan hasilnya mendapatkan total tambahan produksi sebesar 225 barel per hari."Kami juga akan mengaktifkan kembali sumur-sumur mati di field Sukowati dengan perkiraan 400 barel per hari dan work over pada lima sumur dengan estimasi total 500 barel per hari serta stimulasi/pengasaman pada tujuh sumur dengan total perkiraan 350 barel per hari," tuturnya.Program paling strategis dari field Sukowati adalah melakukan kajian di fasilitas produksi antara lain pemasangan Early Production Facility (EPF) di Sukowati PAD A & B untuk sumur natural flowing yang diharapkan mendapatkan 400 barel per hari dan menghemat tekanan reservoir sehingga memperpanjang usia sumur. Selain itu, field Sukowati juga akan mengkaji EOR C02 Injeksi terkait adanya produksi C02 di Lapangan Jambaran-Tiung Biru.(AHL)