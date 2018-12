Dirut Saka Energi Terpilih Jadi Presiden IPA

: Direktur Utama PT Saka Energi Indonesia Tumbur Parlindungan terpilih menjadi President Indonesian Petroleum Association (IPA) atau asosiasi perusahaan migas Indonesia periode 2018.Tumbur dipilih oleh board dari perwakilan masing-masing perusahaan migas anggota IPA dalam rapat umum tahunan IPA ke-47. Tumbur menggantikan Ronald Gunawan yang menjadi President IPA periode 2018."Pak Tumbur dipilih SM board untuk jadi presiden," kata Ronald selesai acara di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Desember 2018.Ronald mengatakan selama dirinya menjabat di 2018, IPA bekerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dirjen Migas, Dirjen Pajak, serta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terutama untuk memberikan masukan dalam penyusunan peraturan."IPA melanjutkan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung investasi migas di Indonesia," jelas Ronald.Sementara itu Tumbur mengatakan untuk kepemimpin berikutnya dirinya akan membawa IPA untuk berkolaborasi dengan pemerintah dengan tujuan menciptakan industri migas Indonesia lebih atraktif."Meningkatkan daya saing Indonesia untuk industri upstream oil and gas," jelas Tumbur.Adapun susunan direksi yang baru selain Tumbur yakni:- Louise M McKenzie dari ExxonMobil Cepu Ltd dan Bijan Agarwal dari ConocoPhillips (Grissik) Ltd sebagai vice president.- Gary Selbie dari Premier Oil Indonesia sebagai secretary.- I Tenny Wibowo dari Ophir Indonesia Ltd sebagai treasurer.- Nader Zaki dari BP Indonesia sebagai director.- Kevin Lyon dari Chevron Indonesia Company sebagai director.- Fabrizio Trilli dari Eni Indonesia sebagai director.- Kevin Moore dari Husky Anugerah Ltd sebagai director.- Nico Muhyiddin dari INPEX Masela Ltd sebagai director.- Ronald Gunawan dari Medco E&P Indonesia sebagai director.- Nanang Abdul Manaf dari Pertamina sebagai director.- Mohd Nazlee Rasol sebagai director.(AHL)