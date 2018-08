Pertamina Klaim Stok Elpiji Aman di Dumai

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I memastikan pasokan Liquified Petroleum Gas (LPG) tiga kilogram (kg) di Kota Dumai, Riau, aman selama perayaan dan setelah Hari Raya Iduladha 1439 Hijriyah."Untuk mengantisipasi adanya kenaikan kebutuhan elpiji tiga kg di wilayah Dumai, Pertamina MOR I telah memberikan tambahan alokasi sebanyak 1.120 tabung per hari," kata Branch Manager Pertamina MOR I Sumbar Riau Rahman Pramono, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 28 Agustus 2018.Rahman Pramono menyatakan pada hari biasa penyaluran elpiji per harian normal mencapai 8.000 tabung. Dengan adanya penambahan maka naik menjadi 9.120 tabung per hari. Rahman Pramono mengungkapkan distribusi untuk wilayah Dumai disalurkan oleh lima agen yakni PT Harun Bersaudara, PT Kreasi Gemilang Lestari, PT Nasco Dumai Utama, PT Puly Rafi Jaya dan PT Zulkarnain Yatno Abadi melalui 406 pangkalan yang tersebar di tujuh kecamatan."Sejauh ini penyaluran berlangsung lancar dan tidak ditemukan adanya kendala distribusi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) ke agen maupun pangkalan," sebutnya.Untuk itu, sambung dia, guna menjaga keamanan pasokan elpiji tiga kg di Dumai usai Hari Raya Iduladha 1439 H, Pertamina MOR I berencana untuk memberikan alokasi tambahan selama tiga hari dimulai pada Rabu 29 Agustus hingga Jumat 31 Agustus."Selama tiga hari itu, Pertamina MOR I akan memberikan tambahan alokasi sebesar 34 persen atau sebanyak 2.700 tabung per hari, sehingga penyaluran elpiji tiga kg di wilayah Dumai akan bertambah menjadi 10.700 tabung per harinya," pungkasnya.(ABD)