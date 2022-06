Tren Belanja Kebutuhan Pokok Lewat E-Groceries Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Executive Vice President Consumer Goods and Lifestyle Blibli, Fransisca Krisantia Nugraha, menjelaskan tren berbelanja kebutuhan pokok melalui fitur E-Groceries terus mengalami peningkatan berkat sejumlah faktor, antara lain pandemi covid-19, penetrasi digital dan ragam promo yang ditawarkan platform.Hal itu sejalan dengan data Google Trend baru-baru ini yang menunjukkan terjadi kenaikan pencarian bahan pokok sebesar 24 persen pada kuartal I-2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya."Hal itu menjadi alasan kami meluncurkan Bliblimart pada 2018. Sejak itu, Bliblimart mendapatkan respons positif dari pelanggan, terlebih ketika memasuki masa pandemi,” ujar Fransisca, dikutip dari Antara, Senin, 13 Juni 2022.Meski dinilai tren itu akan memasuki fase stagnan, tak sedikit temuan yang menunjukkan hasil sebaliknya. Studi McKinsey & Company berjudul "Sentimen Konsumen Indonesia di Masa Krisis Corona" menunjukkan lebih dari 60 persen konsumen di Indonesia berniat tetap menggunakan metode belanja baru, atau alternatif dari beli barang langsung di toko fisik, setelah pandemi covid-19 mereda.Merujuk pada studi yang sama, pengintegrasian toko online dan offline atau yang kerap disebut omnichannel juga makin diminati oleh konsumen. Kenyamanan belanja dengan konsep "buy online, pick up in-store” dinilai menjadi salah satu alasan di balik pertumbuhan e-groceries di Indonesia karena menawarkan kemudahan belanja online dan kenyamanan belanja offline di saat yang bersamaan.Fransisca memaparkan Blibli menyediakan layanan Click & Collect yang memungkinkan pelanggan membeli produk secara online dan mengambilnya langsung di toko fisik terdekat. Dengan begitu, pelanggan bisa mendapatkan produk terbaik langsung dari toko tanpa antre. Click & Collect juga didukung beragam metode pembayaran hingga cicilan nol persen.Layanan Click & Collect bisa dinikmati untuk berbagai produk groceries di Bliblimart, termasuk di 68 outlet supermarket yang berada di bawah naungan PT Supra Boga Lestari Tbk yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, baik itu Ranch Market, Farmers Market, Farmers Family, The Gourmet, Day2Day, hingga Pasarina by Ranch.Demi memenuhi kebutuhan pelanggan, layanan e-groceries Bliblimart dilengkapi fitur Pengiriman Express, Pengiriman 2 Jam Sampai, hingga fitur Langganan untuk belanja rutin yang lebih hemat.Ada juga Simply Fresh sebagai official store yang menyediakan berbagai macam groceries dan kebutuhan fresh yang operasionalnya ditangani langsung oleh Bliblimart.Produk-produk yang ditawarkan dalam Simply Fresh telah dikurasi dari seller-seller berkualitas, serta didukung oleh Fulfillment by Blibli untuk pemenuhan pesanan sehingga tidak hanya memberikan produk terlengkap, namun juga jaminan produk tetap segar hingga di tangan pelanggan.E-groceries seperti Bliblimart juga diperkaya ragam promosi yang membuat pelanggan memilih untuk tetap menggunakan layanan ini. Sebagai contoh, pada Selasa setiap minggunya, tersedia berbagai promo produk kebutuhan harian termasuk kebutuhan ibu & anak.Bliblimart juga menghadirkan produk pasar murah sepanjang tahun di setiap tanggal 1-7 setiap bulannya untuk produk segar seperti ikan, buah, daging, dan telur.Ada juga fitur Menu Resto yang menyajikan berbagai brand makanan & minuman populer. Setiap tanggal 14-18, Bliblimart mengusung promo Jajan Tengah Bulan yang menyediakan berbagai camilan lezat mulai dari Rp35 ribu."Bliblimart, supermarket omnichannel komprehesi didukung dengan kecepatan pengiriman, kelengkapan produk, harga dan penawaran terbaik," ujar Fransisca.