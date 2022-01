Siap-Siap Bank Bakal Masuk Metaverse, Apa Untungnya?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perkembangan teknologi digital saat ini terus mengalami kemajuan. Setelah muncul fenomena bank-bank digital, kini muncul perkembangan metaverse yang juga bisa dimanfaatkan oleh perbankan untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya seperti yang sudah dilakukan di sejumlah negara.Metaverse dipastikan akan menjadi teknologi paling menarik yang layak dipertimbangkan perbankan di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pengalaman impresif yang ditawarkan metaverse bisa dikemas oleh perbankan sebagai new experience bagi nasabahnya yang bermuara pada customer satisfaction."Teknologi metaverse adalah masa depan perbankan, termasuk perbankan di Indonesia. Banyak hal bisa dieksplor perbankan di metaverse untuk memberikan new experience bagi nasabah dan menciptakan customer satisfaction," kata Co-Founder dan Chief Editor digitalbank.id Safaruddin Husada dalam webinar 'Banking in Metaverse: a Hype or Real', Rabu, 26 Januari 2022.Saat ini bank di luar negeri, seperti KB Kookmin Bank, Industrial Bank of Korea, NH Nonghyup dan Hana Bank di Korea Selatan yang menyatakan masuk ke metaverse untuk meningkatkan layanannya pada nasabah. Kemudian Bank of America, BNP Paribas, Bank of Kuwait, dan Mecrobank di Swedia yang juga ikut masuk ke metaverse.Ia mencontohkan, pemanfaatan metaverse dalam perbankan adalah bagaimana interaksi kepada pelanggan. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, bank telah menawarkan layanan video tatap muka dengan nasabah dan menggunakan mesin teller interaktif. Namun ke depan melayani pelanggan di dunia virtual akan menjadi satu kemutlakan."Riset Digital Banking Report menemukan hampir setengah dari eksekutif layanan keuangan yang disurvei percaya satu dari lima pelanggan akan menggunakan teknologi virtual atau augmented reality untuk transaksi sehari-hari. Metaverse ini juga menarik perhatian banyak orang," ujar Safaruddin.Sementara itu, Founder sekaligus Managing Director Shinta VR Andes Rizky menyebut semua teknologi yang memungkinkan masih belum ada, tapi saat ini metaverse sangat masuk akal dan seperti menghubungkan titik-titik dari banyak teknologi. Tentunya perbankan jadi salah satu yang diuntungkan dengan adanya metaverse ini."Industri perbankan salah satu yang paling diuntungkan dengan adanya teknologi metaverse. Kenapa? Karena pengalaman imersif yang ada pada metaverse mampu menciptakan pengalaman baru (new experience) yang mendalam sehingga bisa memuaskan pelanggan (customer satisfaction)," ungkapnya.Ia mengungkapkan, pengalaman baru membuat pelanggan lebih bahagia daripada obyek fisik seperti yang ditawarkan dalam metaverse. Bahkan menurut studi, perusahaan yang lebih memprioritaskan pengalaman daripada produk/fitur memiliki kemungkinan rujukan 200 persen lebih besar dan loyalitas pelanggan 25 persen lebih banyak."Di metaverse aktivitas transaksi sederhana seperti pengiriman uang dapat dikelola di jendela teller bisa juga diwujudkan, sementara avatar karyawan di dalam ruang VIP virtual dapat membantu klien menganalisis atau merancang portofolio investasi bagi pelanggan. Ini bisa menjadi new experience tersendiri bagi nasabah," jelas Andes.Pakar Transformasi Digital Bayu Prawira Hie menambahkan, teknologi metaverse sangat tepat digunakan bank-bank yang punya layanan priority atau private banking. Menurutnya, teknologi metaverse diyakini akan mampu memberikan pengalaman baru bagi nasabah perbankan, khususnya nasabah prioritas dan private banking."Saya yakin akan banyak bank di Indonesia yang akan masuk ke metaverse. Sekarang ini banyak milenial dan anak-anak muda yang uangnya banyak dan menjadi nasabah prioritas atau bahkan private banking. Metaverse adalah pilihan yang tepat bagi bank untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah prioritas atau private banking," pungkas dia.