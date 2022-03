E-Commerce Sumbang 34% Perkembangan Ekonomi Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: E-commerce dinilai menjadi salah satu kontributor terbesar dalam mendukung pengembangan ekonomi digital . Terlebih ekonomi digital juga diyakini menjadi sumber percepatan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi covid-19 dengan pertumbuhan yang terus meningkat ke depannya."Saat ini industri e-commerce berkontribusi sebesar 34 persen dalam perkembangan ekonomi digital," kata Executive Vice President People Operations and General Services Blibli Sandra Kumalasari dalam keterangan resminya, Kamis, 3 Maret 2022.Sebagai upaya mendorong perkembangan e-commerce, Blibli turut mendukung pengembangan talenta sumber daya manusia sebagai salah satu kunci keberlanjutan bisnis. Upaya ini dilakukan melalui learning environment berkelanjutan, Blibli menggelar Bliblioneers Learning Day (BOLD) 2 secara virtual pada 25 Februari 2022.Di tahun kedua penyelenggaraannya, festival belajar bertajuk 'Beyond All Limits' ini merangkum komitmen nyata Blibli dalam memastikan dan mendukung pengembangan diri segenap karyawan Blibli, termasuk tenaga magang dan outsourcing untuk sigap menghadapi tantangan ekonomi digital yang sangat kompetitif dan tumbuh dengan cepat."Kami berkomitmen untuk menyiapkan Bliblioneers dalam menghadapi tantangan dan berkontribusi dalam memajukan ekonomi digital Indonesia. Dalam program BOLD 2 ini, Bliblioneers diberikan kesempatan setara untuk mempelajari hard skill dan soft skill terkini dari pembicara berkualiitas dan ahli dibidangnya," ungkap dia.Blibli melalui festival virtual learning setiap enam bulan sekali bagi setiap karyawan untuk berkembang. BOLD 2 hadir dalam lima segmen, yakni bisnis, kepemimpinan, operasional, teknologi, dan pengembangan diri sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi talenta yang mumpuni."Menurut data yang dirilis oleh Bank Dunia, saat ini Indonesia dinyatakan defisit tenaga kerja di sektor digital sebanyak 600 ribu tiap tahunnya, festival ini diharapkan mendorong lahirnya talenta dengan kualitas bersaing untuk berkontribusi lebih besar pada sektor ekonomi digital," ujar dia.Ia menambahkan, ekosistem teknologi dan bisnis Blibli terus berkembang sejak didirikan pada 2011 hingga kini mencakup sektor business to consumer (B2C), business to business (B2B), business to business to consumer (B2B2C), dan business to government (B2G). Saat ini Blibli memiliki lebih dari 1.600 karyawan yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia."Sebagai perusahaan e-commerce terpercaya di Indonesia, Blibli akan terus meningkatkan kemampuan Bliblioneers yang didominasi kaum muda agar selalu kompeten dan terdepan dalam memberikan Customer Satisfaction First," pungkasnya.