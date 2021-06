Fintech Online Perluas Kerja Sama dengan Perbankan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Fintech Atome Financial yang memiliki bisnis pinjaman online Kredit Pintar memperluas jangkauan layanan keuangan digital untuk masyarakat Indonesia. Untuk kali ini Atome bekerja sama dengan PT MNC Bank Internasional Tbk (BABP) dengan produk bank digitalnya Motionbank dan Motionpay.Kemitraan dengan Atome Financial dan afiliasinya mencakup penyaluran pinjaman digital dengan Kredit Pintar, produk buy now pay later (BNPL) melalui Atome, credit scoring berbasis AI, dan penjaminan emisi (underwriting) untuk proses pinjam meminjam yang aman dan terjaga.Nantinya, Kredit Pintar akan menciptakan interaksi dan langkah-langkah yang nyaman bagi para pengguna, terlebih dengan fitur auto-debit untuk pembayaran bulanan. MotionPay menawarkan pinjaman tunai melalui Kredit Pintar dan opsi pembayaran dengan BNPL dari Atome.Pengguna bisa mendapatkan pinjaman tunai secara cepat dan aman sesuai kebutuhan mereka. Pengguna juga dapat menggunakan opsi pembayaran BNPL untuk transaksi online dan offline. Untuk semua penyaluran pinjaman, MotionBanking dan Atome akan memiliki kepemilikan bersama atas basis data peminjam.MotionBanking dan Atome akan mengeksplorasi kartu kredit co branded, menawarkan persetujuan dan aktivasi secara instan. Pengguna dapat menggunakan kartu kredit untuk transaksi online atau offline dalam ekosistem Atome.CEO Atome Financial Indonesia Wawan Salum, mengatakan kerja sama dengan MotionBanking dan MotionPay akan membuka berbagai potensi kolaborasi bisnis."Namun tidak terbatas pada penyediaan pinjaman digital melalui aplikasi Kredit Pintar, layanan BNPL co-branding kartu kredit atau pinjaman karyawan," kata dia dalam keterangan resminya, Selasa, 29 Juni 2021.Atome Financial Indonesia terdiri dari dua unit bisnis utama, Atome dan Kredit Pintar. Atome bermitra dengan sejumlah ritel dan platform e-commerce terbesar di Indonesia seperti MAP Group, JD.ID, dan iStyle.Direktur Bisnis MNC Bank Denny Hanubrata, menjelaskan bahwa MotionBanking dirancang dengan open API untuk integrasi secara seamless dengan platform digital pihak ketiga, seperti yang dioperasikan oleh Atome Financial, yang akan mendorong inklusi keuangan menjadi lebih baik."Visi kami adalah menjadikan MotionBanking sebagai aplikasi layanan perbankan digital all-in-one," jelas Denny.(SAW)