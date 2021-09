Perluas Inklusi Keuangan, Perusahaan Bersiap Menuju Digital Banking

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Payfazz Teknologi Nusantara (Payfazz) yang tergabung dalam Fazz Financial Group melakukan rebranding Payfazz menjadi Payfazz Agen. Payfazz Agen menjadi cikal bakal Payfazz untuk mengembangkan ekosistem financial dalam Fazz Financial grup. Aplikasi Payfazz Agen ini akan lebih diperuntukkan bagi agen pemula (UMKM yang baru mulai berbisnis) dimana pendaftaran dan proses KYC yang lebih sederhana sehingga para Agen yang baru bisa langsung memulai bisnisnya dengan cepat."Kami melakukan rebranding Payfazz dengan tujuan agar dapat memperluas pasar untuk inklusi keuangan serta sebagai diferensiasi produk dengan menyesuaikan dengan segmentasi pasar," ungkap Co-Founder dan CEO Payfazz Hendra Kwik dalam keterangan resminya, Kamis, 9 September 2021.Dia mengatakan saat ini baru sekitar 13 jutaan atau 21 persen UMKM di Indonesia yang sudah melakukan digitalisasi pada bisnisnya. Sementara itu, pemerintah menargetkan lebih dari 30 juta UMKM Go Digital pada 2023 mendatang."Hal inilah yang menjadi incaran kami sebagai penyedia layanan keuangan digital Indonesia yang mampu membantu perekonomian masyarakat terutama di daerah khususnya pedesaan," tambah Hendra.Payfazz Agen memperkenalkan Payfazz Master Agen. Aplikasi Payfazz Master Agen merupakan aplikasi hasil kerjasama antara PT Payfazz Teknologi Nusantara dengan PT Inklusi Keuangan Nusantara yang telah memiliki izin Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Transfer Dana dengan Nomor Izin: 21/253/Bd/8.Aplikasi ini diperuntukan bagi agen-agen yang sudah memiliki nilai transaksi tinggi dan telah lolos verifikasi yang sesuai dengan peraturan regulator Bank Indonesia dan KYC yang lebih detail sehingga dapat menjaga keamanan data pengguna.Payfazz Master Agen ini memiliki layanan keuangan yang sangat lengkap, mulai dari layanan PPOB dengan harga khusus, layanan transfer dana ke Bank yang telah bekerjasama dan tarik dana di Agen serta transaksi perbankan lainnya yang saat ini sedang dipersiapkan. Selain itu fitur-fitur yang ada di Payfazz Agen juga dapat dinikmati oleh pengguna Payfazz Master Agen.“Payfazz Master Agen adalah merupakan salah satu layanan champion kami yang nantinya dapat menjadi cikal bakal Digital Banking Fazz Financial Group. Selain menggandeng PT Inklusi Keuangan Nusantara sebagai penyedia jasa layanan transfer antar bank, kami juga telah menjalin kerja sama dengan Modal Rakyat untuk layanan kredit agen, BRI Agro untuk layanan perbankan dan permodalan, serta Xfers untuk payment point,” jelas Hendra.Tidak hanya itu, beberapa waktu yang lalu Payfazz menjalin kerja sama dengan CrediBook salah satu perusahaan rintisan yang bergerak dalam pencatatan keuangan untuk UMKM dengan meluncurkan aplikasi Payfazz Buku.Aplikasi Payfazz Buku ini memberikan layanan untuk UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan (buku kas) berbasis digital. Hadir dengan layanan utama antara lain pencatatan transaksi, utang dan piutang, serta pembayaran kebutuhan usaha antar bank.Saat ini Payfazz Agen, sudah lebih digunakan oleh lebih dari 700 ribu Agen aktif dan telah melayani lebih dari 80 juta masyarakat Indonesia.Hendra juga menambahkan, Fazz Financial Group melalui Payfazz Agen, Payfazz Master Agen serta Payfazz Buku ingin mengembangkan aplikasi layanan keuangan berbasis keagenan yang menyediakan solusi pembayaran sehari-hari bagi mereka yang belum memiliki rekening bank/unbanked. Sasaran utamanya meliputi UMKM, toko-toko kecil, atau warung yang tersebar hingga ke daerah terpencil.(SAW)