Ranch Market Rambah E-Commerce

Jakarta: Blibli umumkan kehadiran grup supermarket high-end Ranch Market termasuk Farmers Market dan Farmers Family, di Bliblimart, supermarket online dari Blibli.Hal ini menjadi salah satu wujud komitmen Blibli untuk menghadirkan pengalaman belanja terbaik dan pelayanan pelanggan terdepan bagi konsumen. Pelanggan sudah bisa mengakses Official Store Ranch Market, Farmers Market dan Farmers Family di Bliblimart untuk menikmati penawaran harga terbaik dan gratis ongkir dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan produk berkualitas mulai dari bahan makanan segar, sayur, dan buah organik.“Kesempatan ini menjadi momentum yang spesial bagi Blibli dalam percepatan dan penguatan solusi omnichannel kedua entitas dalam mengembangkan layanan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dengan produk segar, organik, gluten free dan dietary product yang selama ini telah dihadirkan oleh grup supermarket Ranch Market.” ujar CEO & Co-Founder Blibli, Kusumo Martanto, dalam keterangan resminya, Kamis, 7 Oktober 2021.Lebih lanjut, Kusumo menegaskan bahwa kehadiran Ranch Market, Farmers Market, dan Farmers Family semakin melengkapi lini trusted and specialized merchant partner terbaik di Blibli yang saat ini berjumlah 5.500 yang secara konsisten telah memberikan produk berkualitas bagi pelanggan. Hal tersebut yang pada akhirnya menguatkan posisi Bliblimart sebagai pionir belanja grosir online terdepan dengan pilihan produk berkualitas dan terlengkap.Fransisca Krisantia Nugraha, Executive Vice President Blibli Consumer Goods Blibli, menambahkan bahwa pengalaman berbelanja melalui grup supermarket Ranch Market di Bliblimart tentunya dilengkapi dengan pelayanan dan penawaran terdepan sebagai nilai tambah bagi pelanggan."Mereka dapat dengan mudah dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dukungan teknologi dan ekosistem yang lengkap yang disediakan dalam platform Blibli . Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan yang mengutamakan kepuasan pelanggan di setiap layanan yang diberikan," jelas dia.Dalam menghadirkan Official Store Ranch Market, Farmers Market, dan Farmers Family, Bliblimart telah menyiapkan tim picker yang ditugaskan di lokasi-lokasi supermarket terkait. Berbekal pengetahuan mengenai produk yang komprehensif, tim picker dari Bliblimart hadir untuk memastikan kondisi dan kualitas produk yang diberikan kepada pelanggan tetap terjaga dengan baik.Lebih lanjut, Official grup supermarket Ranch Market di Bliblimart juga memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan harga khusus dan penawaran menarik yang sedang berlaku di toko fisik dari supermarket tersebut, ditambah dengan adanya beragam program menarik untuk belanja bulanan dalam memenuhi kebutuhan produk berkualitas sehari-hari mereka dari beragam Official Store di Bliblimart, termasuk Ranch Market, Farmers Market, Farmers Family.Tidak ketinggalan, di sini pelanggan juga dapat menikmati berbagai layanan unggulan dari Bliblimart, seperti fitur Langganan, beragam pilihan poin loyalty, dan tentunya gratis ongkir.Pelanggan pun bisa menikmati kenyamanan lebih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah berkat posisi grup Ranch Market sebagai supermarket high-end yang menyediakan kelengkapan produk berkualitas tinggi, termasuk produk organik dan penunjang gaya hidup sehat lainnya.Ranch Market, Farmers Market dan Farmers Family merupakan brand supermarket dari PT Supra Boga Lestari Tbk, perusahaan yang juga menaungi brand supermarket lainnya meliputi The Gourmet by Ranch Market, dan Day2Day by Farmers Market.Per awal 2020, sebaran supermarket PT Supra Boga Lestari Tbk telah menjangkau 64 titik yang terdiri dari 17 lokasi Ranch market, 36 lokasi Farmers Market, 2 lokasi The Gourmet by Ranch Market, 3 lokasi Day2Day by Farmers Market dan enam lokasi Farmers Family by Farmers Market.Meshvara Kanjaya, CEO PT Supra Boga Lestari Tbk, mengatakan, Kolaborasi antara Blibli dan Ranch Market diharapkan dapat membangkitkan sektor retail dengan menggabungkan sistem online dan offline secara berkesinambungan. Kami senang Ranch Market, Farmers Market dan Farmers Family kini bisa menjangkau lebih banyak konsumen melalui official store yang hadir di Bliblimart."Kami pun memastikan bahwa pelanggan tetap mendapatkan produk-produk yang fresh layaknya berbelanja secara offline. Kami optimis untuk kedepannya dapat membuka berbagai peluang penguatan sinergi dengan Blibli dalam memberikan solusi yang lebih memudahkan bagi pelanggan sekaligus membantu industri untuk terus tumbuh.” jelas dia.