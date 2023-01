Bagaimana Persaingan Mobile Banking di Industri Perbankan Nasional?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Persaingan mobile banking di industri perbankan nasional dinilai cukup ketat. Bahkan fungsi-fungsi dasar seperti payment (pembayaran) seperti pembayaran listrik, telepon, air dan juga pembelian, seperti top up e-money, listrik prabayar, juga bisa dilayani oleh fintech/e-commerce."Sehingga NMB BTN selain memiliki fitur dasar payment dan purchase juga akan mengedepankan kekuatan ekosistem kita," ujar Direktur IT & Digital BTN Andi Nirwoto, Kamis, 12 Januari 2023.Menurut Andi, aplikasi BTN Mobile sebagai "SuperApp" karena fitur-fitur yang ditawarkan tidak hanya memiliki fitur dasar seperti mobile banking lainnya, tapi juga memiliki fitur financial yang terkait dengan life circle ekosistem di sektor perumahan."Konsep utama BTN Mobile menyediakan segala kebutuhan dari ekosistem perumahaan para nasabah BTN. Ini yang akan menjadi pembeda dengan yang lain," jelasnya.Oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN menyetujui pengangkatan kembali Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital perseroan. Pengangkatan Andi kembali dinilai berbagai kalangan sebagai langkah yang tepat. Pasalnya, Andi merupakan sosok di balik kesuksesan BTN dalam mengembangkan Digital Mortgage Ecosystem.Melalui tangan dingin Andi Nirwoto, bank yang fokus pada pembiayaan perumahan tersebut siap meluncurkan aplikasi New BTN Mobile yang merupakan SuperApps terintegrasi pertama dalam sektor perumahan.Aplikasi New BTN Mobile ini akan menjadi momentum bersejarah BTN yang memadukan layanan perbankan dengan kebutuhan nasabah di sektor perumahan. Andi Nirwoto mengklaim kemunculan "SuperApp" New BTN Mobile nantinya akan membuat BTN memiliki pelayanan yang lebih baik berkat pemanfaatan teknologi digital. Perseroan tidak hanya mengandalkan digitalisasi dari sisi solusi teknologi saja, namun juga harus memiliki kekuatan ekosistem."Saat ini pada dasarnya kita sudah memiliki ekosistem, khususnya ekosistem mortgage (perumahan) yang selama ini menjadi kekuatan BTN, sehingga konsep solusi digital kita melalui mobile banking BTN mengkombinasi kekuatan teknologi dan kekuatan ekosistem kita. Inilah yang akan didorong menjadi pembeda kami," katanya.