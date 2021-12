Kampanye Digital Dongkrak Penjualan e-Commerce Ini hingga 500%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: E-commerce Blibli tidak hanya mendorong aktivitas belanja online , namun kini juga menggenjot aktivitas belanja online-to-offline. Saat ini melalui layanan Bliblimart, Blibli terus berkembang untuk memberikan kepuasan pelanggan dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga harian.Bliblimart merupakan supermarket online yang didukung mitra-mitra seperti Ranch Market, Farmers Market, dan brand lainnya. Dalam kampanye 'Bliblimart m-Select Campaign Takes Grocery Shopping from Bricks to Clicks', tercatat pertumbuhan nilai transaksi (GMV) sebesar 150 persen dan peningkatan penjualan hingga 500 persen."Bliblimart menjadi salah satu ujung tombak bisnis kami utamanya pengalaman belanja online-to-offline, dan pencapaian ini menegaskan posisi Blibli sebagai e-commerce lokal terdepan yang terus menghadirkan solusi omnichannel bagi pelanggan," kata EVP Consumer Goods Blibli Fransisca Krisantia Nugraha dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 29 Desember 2021.Di sisi lain, Blibli menjadi jawara dalam The Smarties APAC 2021, yang merupakan ajang apresiasi terhadap inisiatif pemasaran modern paling efektif di kawasan Asia Pasifik. Blibli memenangkan kategori Best Brand Experience in Mobile Reach Media karena kampanye 'Bliblimart m-Select Campaign Takes Grocery Shopping from Bricks to Clicks'."Penghargaan ini memicu kami untuk terus mendekatkan Bliblimart kepada konsumen di berbagai channel digital dengan berbagai kenyamanan yang terpercaya dalam berbelanja groceries terlengkap dan berkualitas di Bliblimart," ujar Fransisca.'Bliblimart m-Select Campaign Takes Grocery Shopping from Bricks to Clicks' mengajak pelanggan untuk menyikapi pembatasan sosial dengan memenuhi kebutuhan hariannya di Bliblimart. Demi memudahkan pelanggan untuk menjadikan belanja online sebagai kebiasaan baru di new normal, Bliblimart menghadirkan customer journey yang lebih singkat dibanding platform lainnya.Blibli mengusung shoppable ad yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu video tentang Bliblimart dan kategori produk. Inovasi ini memungkinkan pelanggan belanja langsung di dalam iklan digital hanya dengan tiga langkah mudah, yaitu cari produk, tambah barang ke keranjang, dan bayar di aplikasi Blibli.Inovasi ini menjangkau lebih dari 2,3 juta user, dengan 489 ribu user berinteraksi melalui shoppable ad. Selain itu, engagement rate sebesar 10,41 persen, rata-rata waktu yang dihabiskan user di shoppable ad mencapai 31 detik, dan video completion rate di shoppable ad mencapai 84,4 persen yang seluruhnya di atas benchmark industri.Penyelenggaraan kampanye digital untuk Bliblimart ini juga menghimpun perilaku konsumen. Blibli menemukan konsumen merasa lebih nyaman dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari secara online, merasakan pengalaman yang seamless saat belanja di Bliblimart, dan yakin akan terus memenuhi kebutuhan hariannya di Bliblimart bahkan setelah pandemi.