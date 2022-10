Indonesia Perlu Perkuat Ekosistem Keamanan Siber

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Serangan Phishing Bidik Layanan Finansial Indonesia

*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(HUS)

Jakarta: Ancaman dan risiko keamanan siber (cybersecurity) semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan perkembangan transformasi digital di berbagai industri dan subsektor usaha di Indonesia.Berdasarkan laporan data anomali traffic Badan Sandi dan Siber Nasional, sepanjang 2020, Indonesia mengalami serangan siber mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41 persen dari 2019 yang sebesar 290,3 juta. Anomali trafik tertinggi terjadi pada 10 Desember 2020 dengan jumlah mencapai 7.311.606 anomali.Merespons hal tersebut, pada 26 Oktober 2022, Spark Indonesia menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan dukungan dari Kementerian Investasi untuk menyelenggarakan Indonesia Cybersecurity Conference 2022.Country Director Spark Indonesia Menurut Chandra Kusuma mengatakan, acara Indonesia Cybersecurity Conference 2022 ini diselenggarakan sebagai langkah awal dan acara perdana untuk menyambut masuknya Spark yang berbasis di Singapura ke Indonesia dengan berkolaborasi bersama Kadin dan Apindo untuk memperkuat ekosistem teknologi dan cybersecurity Indonesia."Spark Indonesia ingin memperkuat pertumbuhan ekosistem, komunitas dan networking di bidang teknologi di Indonesia. Connecting the people, the experts and the communities in technology area di Indonesia dan belahan dunia lain untuk saling berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keahlian ke satu sama lain dalam ranah teknologi melalui pelaksanaan beragam program pelatihan, capacity building, edukasi dan literasi terkait teknologi, seperti antara lain cybersecurity, blockchain, Internet-of-Things (IoT), sustainable finance, hingga open finance dan lain sebagainya," ungkap Chandra dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Oktober 2022.Chandra menambahkan, fungsi Spark selain sebagai penyedia edukasi, training dan literasi teknologi dan informasi, namun juga sebagai platform marketplace sekaligus knowledge partner yang dapat membantu ribuan perusahaan swasta, BUMN, maupun kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan internalnya terkait teknologi dan digitalisasi yaitu memilah dan menyeleksi ribuan vendor teknologi dan para pakar di bidang digital yang diperlukan dalam proses pengadaan (procurement) untuk transformasi digitalnya."Kami menyadari pentingnya penguatan fungsi research and development dalam internal perusahaan, kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia, termasuk kebutuhan riset untuk keperluan benchmarking, use cases dan analisis data seputar cybersecurity serta aspek teknologi lainnya seperti IoT dan blockchain," paparnya.Maka dari itu, Spark Indonesia siap menjadi knowledge partner dan fasilitator bagi Pemerintah Indonesia termasuk DPR RI dalam proses penyusunan white paper atau policy paper yang bersifat teknis dalam konteks perumusan peraturan dan kebijakan dengan memaksimalkan pengetahuan dan jaringan global di bidang teknologi yang telah teruji dan terbukti. "Termasuk dalam hal ini menyediakan training dan program capacity building di bidang teknologi bagi para SDM-nya," tutur Chandra.Sementara Kepala Hubungan Kadin-BSSN dalam Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Tengku Irvan Bahran menyambut baik kerja sama dan kolaborasi strategis antara Spark Indonesia dan Kadin serta Apindo."Kami menyambut baik kolaborasi strategis dengan Spark Indonesia untuk mendukung agenda pemerintah dalam mengakselerasi transformasi dan literasi digital di Tanah Air, khususnya dalam menghasilkan talenta dan SDM lokal yang andal di bidang teknologi termasuk cybersecurity yang sangat dibutuhkan negara ini," tutup Irvan.