Blibli Jaga Sinergi Tumbuhkan Ekosistem Inklusif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(END)

Jakarta: E-commerce Blibli terus menjaga sinergi dengan berbagai pihak dalam menumbuhkan ekosistem yang inklusif, guna menghadirkan pengalaman omnichannel yang lengkap dan terintegrasi. Blibli konsisten memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi pelanggan serta lingkungan kerja yang inklusif."Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan, pelanggan, serta mitra yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Blibli dari waktu ke waktu," kata CMO Blibli Edward Killian Suwignyo, dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Agustus 2022.Blibli bahkan medapatkan tiga penghargaan di kuartal III-2022. Penghargaan tersebut adalah HR Asia Awards 2022 sebagai Best Companies to Work in Asia 2022 dan Selular Awards 2022 sebagai Most Trusted Brand Partner dan Most Reliable E-commerce.Edward mengungkapkan, Blibli memaknai seluruh penghargaan ini sebagai motivasi. Untuk senantiasa menjadikan pelanggan sebagai prioritas melalui sinergi dengan berbagai stakeholder dalam pengembangan ekosistem omnichannel secara berkelanjutan."Kami sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada kami, yang telah melalui proses peninjauan dan analisis panjang terhadap upaya perusahaan dalam meningkatkan pemahamannya terhadap kebutuhan karyawan, pelanggan, dan dinamika industri," ungkapnya.Blibli menjadi satu-satunya e-commerce pemenang kategori Best Companies to Work in Asia 2022 pada ajang HR Asia Awards 2022. Penghargaan ini diberikan karena Blibli dinilai mampu menciptakan kohesi di internal perusahaan dengan menempatkan karyawan sebagai prioritas utama.Selain itu, Blibli juga berhasil mendapat dua penghargaan sekaligus dalam ajang Selular Award 2022 sebagai Most Trusted Brand Partner dan Most Reliable E-Commerce. Blibli dinilai konsisten memenuhi brand promise kepada pelanggan."Seluruh penghargaan di atas menggambarkan komitmen Blibli untuk terus berinovasi menghadirkan solusi pemenuhan kebutuhan pelanggan. Selain itu, Blibli juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk semua Bliblioneers," pungkas dia.