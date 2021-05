JP Morgan: GoTo Bisa Jadi SuperApp Terdepan Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Dua unicorn teknologi raksasa di Indonesia, Gojek dan Tokopedia , resmi bergabung pada 17 Mei 2021 dan membentuk superapp baru bernama GoTo . Adapun GoTo memiliki tiga pilar bisnis, yaitu application on demand (Gojek), e-commerce (Tokopedia), dan layanan keuangan (GoTo Financial).Aplikasi On Demand mencakup mobilitas dan logistik (GoCar, GoRide, GoSend, GoBlueBird), gaya Hidup dan hiburan (GoPlay, GoTix, GoGames), berikut makanan dan bahan makanan (GoFood, GoMart). Untuk e-commerce (Tokopedia), bersama dengan marketplace, Mitra Tokopedia (O2O), TokoCabang (Gudang).Pilar ketiga pada layanan keuangan (GoTo Financial) mencakup GoPay, PayLater, MOKA, Midtrans, kemitraan dengan bank. Lembaga Keuangan AS JP Morgan menilai penggabungan ini berdampak besar bagi pasar. Persaingan tiga ekosistem SupperApp dinilai meningkat, yakni antara GoTo, Sea Group dan Grab."Ini juga berarti penanaman modal asing (FDI) baru dan penciptaan lapangan kerja. Untuk memenangkan pangsa pasar dari 260 juta lebih populasi di Indonesia dan ekonomi digital yang memprioritaskan seluler," bunyi keterangan resmi JP Morgan, dilansir Mediaindonesia.com, Rabu, 19 Mei 2021.GoTo berpotensi menjadi perusahaan terbesar kedua di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar, atau tepat di bawah BCA (USD56 miliar atau Rp800,8 triliun). GoTo dinilai akan lebih besar dari BRI (USD34 miliar atau Rp486,2 triliun), Telkom (USD22 miliar atau Rp314,6 triliun) dan Astra (USD15 miliar atau Rp214,5 triliun)."Sektor teknologi dapat memiliki bobot 10-20 persen dalam indeks MSCI Indonesia dalam jangka menengah (vs. sekarang nol persen), dipimpin oleh GoTo. Tetapi, ini juga berarti pengurangan bobot untuk indeks sektor kelas berat lainnya, seperti bank, konsumen dan telko," tutur analis JP Morgan.Merger Gojek dan Tokopedia juga bisa memengaruhi sejumlah emiten terkait. Pertama, berkaitan dengan Astra dan Telkom, yang merupakan investor minoritas di Gojek. Lalu, Bank Jago yang terdapat kepemilikan Gojek sekitar 21 persen. Hal ini dapat memperluas jangkauan ekosistem bank digital ke Tokopedia pascamerger."Kemudian Softbank dan Alibaba, pendukung awal Tokopedia. Kemungkinan akan muncul sebagai salah satu pemegang saham terbesar GoTo setelah merger," lanjut JP Morgan.Dalam keterangan resmi GoTo, ada lebih dari dua juta armada pengemudi terdaftar saat ini. Untuk merchant atau mitra pedagang mencapai 11 juta per Desember 2020. Lalu, ada 100 juta pengguna aktif bulanan. Sedangkan hingga akhir 2020, total nilai transaksi gabungan bruto (gross transaction value/GTV) GoTo lebih dari USD22 miliar atau Rp319 triliun.(AHL)