GoTo Financial Fokuskan Solusi bagi UMKM

Jakarta: Bisnis teknologi keuangan GoTo Financial kian memantapkan fokusnya untuk menawarkan solusi bagi mitra usaha khususnya UMKM yang tergabung di ekosistem, demi mendorong pertumbuhan ekonomi digital."Sebagai partner pertumbuhan, GoTo Financial hadir bagi para mitra usaha dengan menyediakan solusi bisnis yang holistik dan beragam," kata Head of Merchant Platform GoTo Financial Novi Tandjung, dikutip dari Antara, Selasa, 21 Juni 2022."Keunikan GoTo Financial terletak pada upaya kami untuk senantiasa menyesuaikan kebutuhan mitra usaha dengan produk dan solusi kami yang tepat, sehingga kami dapat membantu pertumbuhan para UKM dan pengusaha," imbuhnya.Lebih lanjut, Novi mengatakan pihaknya melihat penerimaan yang sangat bagus di kalangan pengusaha."Mengingat hampir setengah (49 persen) mitra UMKM menggunakan produk GoTo Financial sebagai platform digital untuk membantu mereka berjualan online pertama kali. Tahun ini, kami terus akan mendukung perkembangan ekonomi digital lebih luas lagi," kata Novi.Ia melanjutkan GoTo Financial hadirkan layanan pembayaran bagi para mitra usaha yang aman, terpercaya dan dapat diandalkan, baik offline maupun online, melalui GoPay, GoBiz Plus, hingga Midtrans.Selain itu, GoTo Financial melalui aplikasi GoBiz membantu mitra usaha GoFood dan GoPay untuk memasarkan produk lewat iklan dan diskon di ekosistem GoTo, mengelola dan memesan stok penjualan, menganalisis bisnis mereka, menerima berbagai opsi pembayaran, mengakses produk pinjaman, mengelola pesanan dan banyak lagi.GoTo Financial memberikan solusi berjualan secara omnichannel dengan menyediakan teknologi yang tepat untuk membantu para mitra usaha memasuki bisnis Online to Offline (O2O) melalui Point of Sales (POS) berbasis cloud Moka dan GoKasir yang ada di dalam aplikasi GoBiz.Sementara, bagi pedagang yang mengandalkan penjualan di media sosial, GoTo Financial juga menawarkan layanan Selly dan GoStore.GoTo Financial menyediakan GoModal sebagai produk pembiayaan bagi mitra usaha dalam ekosistem GoTo yang memenuhi syarat.Pembiayaan ditawarkan untuk kebutuhan umum, seperti modal kerja sehingga pedagang dapat mengembangkan bisnis lewat akses kredit aman dengan biaya terjangkau."Fintech adalah perekat bisnis GoTo, dan dengan solusi bisnis dari GoTo Financial, kami terus fokus hadirkan nilai tambah bagi para mitra usaha untuk dapat menaikkan skala bisnis mereka, demi pertumbuhan digital ekonomi dan dampak sosial yang lebih luas," kata Head of Online Merchant Payment GoTo Financial Budi Gandasoebrata.