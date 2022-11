Begini Cara Raup Untung Maksimal dari Trading Kripto

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Salah satu pemenang Indodax Trading Fest 2022: Trading Beyond The Limits, Oka, membeberkan cara meraup untung maksimal dari trading kripto. Oka yang berasal dari Bali menjadi pemenang setelah mendapatkan Return Of Investment (ROI) tertinggi, yaitu lebih dari 3.600 persen.Menurutnya, kondisi harga Bitcoin dan kripto lainnya memang tidak naik seperti dua tahun terakhir. Tetapi manajemen keuangan yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam mendapatkan keuntungan yang fantastis tersebut."Ditambah lagi dengan memilih altcoin yang tepat. Karena Indodax memiliki banyak alternatif coin selain Bitcoin, Ethereum, dan kripto lainnya," ungkap Oka dalam keterangan tertulis, Senin, 7 November 2022.Lebih lanjut ia membeberkan, trading kripto harus memahami segitiga trading, yaitu analisa teknikal, manajemen modal, dan pengendalian psikologi yang baik. Analisa teknikal dapat menganalisa pergerakan candle dan membaca tren pasar.Sedangkan manajemen modal dapat mengendalikan risiko dengan mengatur jumlah modal yang masuk ke market. Pengendalian psikologi dapat menentukan kapan saatnya buy dan sell. "Dari hal ini kita juga dapat mengendalikan fear and greed," papar Oka.CEO Indodax Oscar Darmawan berharap acara ini dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap investasi aset digital . Terutama bagi pemenang yang dapat menginspirasi trader-trader lainnya."Saya ucapkan selamat kepada para peserta yang sudah memenangkan hadiah maupun peserta yang belum mendapatkan kesempatan untuk menang. Saya senang dengan tingginya antusiasme peserta mengikuti Indodax Trading Fest 2022: Trading Beyond The Limits," ucap Oscar.Indodax Trading Fest 2022: Trading Beyond The Limits merupakan acara trading competition Indodax yang diselenggarakan dengan total hadiah lebih dari Rp1 miliar. Ajang ini ada tiga kategori, yakni Kategori Individu, Kategori Team, dan Kategori Spesial Indodax Prioritas.*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id