Industri E-Commerce Bersaing Sengit, Ini 5 Pemain Besar di Indonesia

Platform belanja online teratas

Jakarta: Industri e-commerce di Indonesia terus berkembang pesat setiap tahunnya. Mendekati akhir 2021, persaingan pun semakin memanas antara lima nama besar e-commerce di Tanah Air, yakni Tokopedia Bukalapak , dan Blibli . Namun, di antara lima e-commerce tersebut, siapa yang berhasil menjadi e-commerce nomor satu Indonesia di 2021 ini?Hasil riset SnapCart dengan metode online, survei dilakukan sejak September 2021 dan diikuti oleh 1.000 responden dari berbagai jenis kelamin, golongan usia, pendapatan, dan tersebar di berbagai area di Indonesia.SnapCart merupakan aplikasi yang memantau real time analytics mengenai perilaku belanja konsumen. Serta menawarkan cashback bagi pengguna dengan cara mengunggah struk belanja."Dari hasil riset SnapCart, Shopee merupakan e-commerce yang paling banyak diingat dan paling banyak digunakan. Sebanyak 75 persen responden menjawab Shopee merupakan aplikasi atau situs belanja online yang menjadi top of mind, disusul Tokopedia dengan persentase 18 persen, dan Lazada dengan persentase lima persen," ujar Direktur Snapcart Astrid Wiliandry, dalam hasil risetnya, Jumat, 22 Oktober 2021.Astrid menambahkan dari total responden, sebanyak 87 persen menjawab Shopee adalah platform e-commerce yang mereka gunakan dalam tiga bulan terakhir, sehingga menjadikan Shopee sebagai e-commerce dengan jumlah pengguna terbanyak dalam periode waktu tersebut. Sementara itu, 46 persen responden menggunakan Tokopedia dan 20 persen lainnya menggunakan Lazada.Dengan kata lain, bila dinyatakan secara share of users, maka Shopee memiliki pangsa user sebesar 51 persen. Disusul oleh Tokopedia yang memiliki pangsa user 27 persen, dan Lazada yang memiliki pangsa user sebesar 11 persen.Temuan SnapCart ini sejalan dengan laporan Map of E-commerce in Indonesia yang diterbitkan oleh iPrice pada kuartal kedua 2021. Dalam laporan tersebut terlihat, menurut ranking aplikasi, baik dalam Apple App Store atau Google Play Store, Shopee menempati peringkat pertama. Dalam Apple App Store, Shopee menduduki peringkat pertama, disusul Tokopedia di peringkat kedua. Hasil yang serupa juga ditemukan dalam ranking aplikasi Google Play Store, Shopee masih berada di peringkat pertama, sementara Tokopedia di peringkat keempat.Data dari App Annie juga menunjukkan hasil yang serupa, sejak awal hingga pertengahan 2021, Shopee tercatat sebagai platform belanja online nomor satu di Indonesia dengan jumlah total unduhan (downloads) terbanyak baik di Google Play Store atau Apple App Store. Shopee juga menjadi platform belanja online nomor satu dalam jumlah pengguna aktif bulanan (monthly active user).Hasil riset SnapCart juga semakin diperkuat dengan data dari SimilarWeb for App Performance tentang aplikasi e-commerce di Indonesia. Dalam data ini, Shopee memiliki jumlah daily active user (DAU) atau pengunjung aktif harian yang melampaui Tokopedia hingga lebih dari tiga kali lipat. Selama Agustus 2021 lalu, jumlah pengunjung aktif harian aplikasi Shopee mencapai 28,35 juta, sementara aplikasi Tokopedia di angka 8,43 juta.Dalam indikator frekuensi belanja (transaction frequency) pada riset SnapCart, Shopee juga menjadi perusahaan dengan frekuensi transaksi bulanan terbanyak dibandingkan dengan e-commerce lain dalam tiga bulan terakhir. Shopee mencatat nilai rata-rata 5,44 kali per bulan. Sementara itu, posisi berikutnya berturut-turut diisi oleh Tokopedia dengan rata-rata 3,99 kali dan Lazada dengan rata-rata 3,61 kali."Senada dengan data sebelumnya, Shopee juga menjadi merek e-commerce yang paling sering digunakan (brand used most often/BUMO) dalam tiga bulan terakhir dengan angka 74 persen. Sementara itu, Tokopedia dan Lazada berturut-turut berada pada angka 19 persen dan enam persen. Data-data di atas menunjukkan Shopee menjadi nomor satu di pasar Indonesia selama periode 2021," paparnya.Dengan adanya data-data pendukung tersebut, Shopee memiliki pesanan (order) yang lebih tinggi daripada pesaingnya, baik dari segi jumlah maupun nilai (value). Jumlah share of order atau pangsa jumlah pesanan Shopee berada pada angka 60 persen. Sementara itu, Tokopedia berada pada angka 23 persen dan Lazada berada pada angka sembilan persen. Dari segi nilai share of value atau pangsa nilai total pesanan, Shopee ada di angka 56 persen, sedangkan Tokopedia berada pada angka 25 persen, dan Lazada berada pada angka sembilan persen.