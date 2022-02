Platform Iklan Outdoor Bidik Pendapatan Rp134 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Seiring situasi ekonomi yang membaik, MacroAd, perusahaan media periklanan terintegrasi dengan produk Out of Home (OOH), terus berinovasi. Sebagai bagian ekosistem PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge, periklanan terintegrasi yang dihadirkan MacroAd juga terhubung dengan konektivitas dan teknologi digital, sehingga dapat memberikan nilai tambah tak hanya bagi pemilik brand, namun juga masyarakat sebagai audiens.Dimulai dari Maret hingga akhir 2022, MacroAd dan Surge akan membuka online tender bagi berbagai macam kanal media yang dimiliki Surge. Strategi ini salah satunya diharapkan dapat mendorong pemanfaatan media Public Information Display (PID) dari MacroAd, sebagai satu-satunya media audio visual dalam tiap gerbong kereta Commuterline Jabodetabek, yang terus diminati pemilik brand karena keberadaan dan kemampuannya yang sangat strategis.Pada online tender 2022 ini, pemilik brand tidak hanya berkesempatan mendapatkan seluruh media PID dalam satu rangkaian kereta yang menguatkan eksistensi merek menjadi eksklusif serta memperoleh frekuensi pemutaran iklan yang tinggi dan fleksibel sepanjang harinya. Namun juga dapat menerapkan pesan call to action untuk mengangkat engagement dengan audiens yang dapat diukur performa iklannya setiap saat.Dengan inovasi ini, diharapkan hasil online tender dapat mendorong pemasukan bagi Surge sebagai pemilik hak eksklusif penjualan media MacroAd hingga mencapai Rp134 miliar pada 2022.CEO Surge Hermansjah Haryono mengatakan periklanan luar ruang masih memiliki potensi yang tinggi seiring pemulihan pandemi dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Dengan potensi tersebut, Surge dan MacroAd menerapkan strategi perseroan yang bertumpu kepada tiga hal.Pertama, yakni targeted audience yang stabil seperti pengguna kereta api dengan kanal media yang dapat diandalkan seperti PID; kedua, teknologi periklanan programmatic yang terukur dan efisien bagi klien; serta ketiga, penerapan konsep smart digital advertising melalui sinergi MacroAd dengan lini bisnis konektivitas dan pengembangan teknologi dari Surge seperti Free Wifi."MacroAd bersama Surge berkomitmen untuk terus memberikan lebih banyak lagi inovasi serta kinerja secara terjangkau dan terukur dengan target audiens yang jelas di era normal baru," jelas dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 Februari 2022.Didirikan sejak 2014, MacroAd dikenal sebagai penyedia utama Digital Out of Home (DOOH) di Commuterline Jabodetabek. Pengguna Commuterline dapat mengenali media Public Information Display (PID) sebagai layar televisi yang ditempatkan di dalam gerbong yang menayangkan berbagai konten menarik mulai dari informasi tren terkini, berita, hingga hiburan kepada pengguna.Tercatat, sudah ada lebih dari 900 PID yang dimiliki MacroAd dan tersebar dalam 231 gerbong kereta yang terus menemani 1,5 juta pengguna harian kereta selama 17 jam operasional kereta tiap harinya.Terlebih di tengah pandemi, jumlah penumpang moda transportasi ini terbilang stabil mengingat peran krusial Commuterline Jabodetabek yang memiliki kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi serta dapat diandalkan untuk mendukung mobilitas pekerja sektor strategis khususnya di ibu kota.Seiring kesuksesan program vaksinasi dari pemerintah, pada Januari 2022 traffic pengguna Commuterline terus beranjak stabil meningkat hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Selain kereta api, layanan media MacroAd juga berada di berbagai jalan atau roadside, menawarkan diferensiasi kepada pemilik brand dalam menjangkau target audiens yang bervariasi, dan tidak terbatas pada jalan-jalan protokol. Selain itu, pemilik brand dan pengiklan dapat menggunakan layanan MacroAd yang berada di area retail seperti pasar tradisional maupun pasar modern.Dengan demografi audiens yang sangat luas, media ini dapat digunakan brand untuk memperluas jangkauan pemasaran. Dengan kapabilitas OOH MacroAd dalam digital, static, dan bespoke, kini MacroAd telah memiliki berbagai macam media dalam bentuk digital totem, video wall, videotron, lightbox, public information display, free Wifi, dan ragam aplikasi menarik dari Surge.Direktur MacroAd Rudy Chandramenambahkan MacroAd menetapkan sejumlah kriteria scoring bagi lokasi media OOH agar tak hanya memberikan hasil yang maksimal dan terukur bagi para pemilik brand, namun juga tepat sasaran antara profil audiens yang melihat media tersebut dengan materi iklan yang disampaikan.Seiring ekspansi Surge, secara bertahap MacroAd kedepannya akan hadir di ribuan titik lokasi media lainnya yang tak terbatas di Jakarta, termasuk di industri properti dan pergudangan, industri perhotelan hingga transportasi privat.Di tengah pandemi, OOH masih jadi pertimbangan pengiklan dan pemilik brand, terlebih yang berbasis digital. Data World Federation of Advertiser Outlook memperkirakan iklan luar ruang (OOH) pada 2022 masih memegang proporsi enam persen secara Year on Year (YoY) dari total Advertising Expense (AdEx) atau anggaran periklanan di Indonesia.Selain mengingat pola mobilitas masyarakat Indonesia yang tetap bepergian ke luar, DOOH juga merupakan tipe iklan yang dapat menjangkau publik secara masif dan tidak dapat dimatikan secara sadar oleh audiens.Selain itu, OOH digital dapat menghemat biaya pemilik brand karena penggunaannya yang efisien, karena tayangan iklan diatur berbasis slot waktu dan terprogram (programmatic).Tak hanya untuk komersil, melalui Linikini, media kreatif bagian dari MacroAd, kanal media MacroAd dapat menjadi sarana informasi yang edukatif, interaktif, dan menghibur bagi publik di transportasi, retail, dan pengguna jalan.