Bridge In Gain Teknologi Metaverse Bernilai Ekonomi NFT

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(JMS)

Jakarta: PT Benua Integrasi Global menggelar soft launching video game bertema metaverse Bridge In Gain . Bridge In Gain yang secara resmi dirilis Juli 2022 menerapkan konsep di mana setiap elemen merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi berupa NFT dalam smart chains binance (BEP-20)."Bridge In Gain merupakan sebuah dunia video game yang berbasis teknologi atau bertema Metaverse, yang mana setiap elemen merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi berupa NFT di dalam smart chains binance (BEP-20)," kata CEO Benua Integrasi Global, Alexander Zulkarnain, melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 23 Mei 2022.Dia mengatakan permainan disajikan dengan tampilan futuristik utopia maupun distopia alias open world dengan menghadirkan beragam genre permainan. Beragam genre permainan yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan di antaranya Sci-fi, MMORPG, FPS, hingga Hunting Adventure yang dapat diakses melalui portal yang menjadi salah satu fitur di dalam Bridge In Gain.Alexander melanjutkan Bridge In Gain juga menawarkan fitur yang dapat mengakomodasi para pelaku usaha dari berbagai bidang baik BUMN maupun swasta. Khususnya, pelaku UMKM di Indonesia maupun seluruh dunia."Hal itu diakomodir oleh fitur yang terdapat didalam Bridge In Gain yang disebut Big Tenant," kata Alexander.Big Tenant merupakan fitur toko perbelanjaan virtual di dalam Bridge In Gain yang terintegrasi dengan dunia nyata. Fitur tersebut didukung dengan sistem perbelanjaan langsung di dalam permainan yang terkoneksi dengan smartphone dan dikirim melalui kurir instan ataupun ekspedisi."Selanjutnya dapat di-tracking melalui akun Player Super Apps milik pemain ataupun pemesan," kata Alexander.Baca: Perkuat Permodalan, GOTO Bakal Private Placement Bridge In Gain juga menawarkan sejumlah fitur lain yang mendukung berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti mendulang penghasilan, berbisnis, kantor virtual, menjual aset 3 dimensi (NFT Marketplace), edukasi VR, dan lain-lain yang sedang dikembangkan.