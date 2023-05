Cara Tokopedia Bantu Literasi Keuangan di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Literasi dan inklusi keuangan di Indonesia cenderung rendah. Bank Dunia, pada 2021, mengonfirmasi Indonesia memiliki populasi unbanked terbesar keempat di dunia. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022, mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia naik menjadi 85,10 persen, dibandingkan 2019 sebesar 76,19 persen."Untuk menunjang literasi dan inklusi keuangan Tanah Air agar makin positif, Tokopedia melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menerapkan inovasi embedded finance di ekosistem Tokopedia," ungkap Senior Vice President of Fintech and Payment Tokopedia Vira Widiyasari, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 31 Mei 2023.Embedded finance adalah integrasi layanan keuangan, seperti pembayaran, investasi dan asuransi, ke dalam satu aplikasi yang dikelola perusahaan nonfinansial, dalam hal ini Tokopedia, tanpa perlu beralih ke layanan keuangan konvensional sehingga layanan keuangan dapat diakses lebih cepat."Dalam menghadirkan inovasi embedded finance di ekosistem Tokopedia secara aman dan terpercaya, kami bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, mulai dari perbankan, tekfin, perusahaan asuransi serta insurance,” jelas Vira.Embedded Finance Tokopedia menghadirkan lebih dari 50 metode pembayaran mulai dari transfer antar bank, kartu kredit, uang elektronik, pay later, hingga minimarket, yang mempermudah masyarakat bertransaksi online.Misalnya, GoPayLater Cicil, yang bersinergi dengan GoTo Financial -untuk membantu pembeli mengubah transaksi belanja menjadi cicilan dengan pilihan satu, tiga, enam atau 12 bulan. Dengan GoPayLater Cicil, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan produk kebutuhan yang sebelumnya sulit dijangkau."Tokopedia mencatat pada kuartal I-2023, ponsel dan tablet, fesyen wanita, komputer dan laptop, otomotif serta elektronik menjadi sejumlah kategori produk yang paling diburu masyarakat menggunakan pay later," tambah Vira.Di sisi lain, data internal Tokopedia juga menunjukkan metode pembayaran cashless atau nontunai menjadi yang paling populer selama periode Ramadan 2022, baik melalui Go Pay Later Cicil, maupun transfer antar bank, uang elektronik dan kartu kredit.Selain pay later, ada pula metode pembayaran dengan kartu kredit Tokopedia Card, yang bekerja sama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan didukung VISA. Melalui Tokopedia Card, pengguna bisa dengan mudah mengakses berbagai fitur, seperti untuk mengaktivasi kartu, mengecek detail transaksi dan riwayat tagihan, serta mengatur penggunaan kartu, hanya lewat aplikasi Tokopedia."Data internal Tokopedia mengungkapkan, pengguna yang menggunakan Tokopedia Card meningkat hampir enam kali lipat selama Maret 2023 dibandingkan bulan pertama diluncurkan. Selain itu, kurang dari satu bulan sejak peluncuran, Tokopedia Card berhasil memberikan kontribusi sekitar 20 persen dari total penerbitan kartu kredit secara nasional," jelas Vira.Tokoscore menyediakan berbagai inovasi produk untuk membantu para mitra strategis, seperti bank atau fintech, menilai profil risiko calon peminjam. Misalnya, Income Predictions (memprediksi nilai pendapatan dari calon peminjam), Fraud Flags (memberikan informasi jika calon peminjam memiliki aktivitas mencurigakan di platform e-commerce Tokopedia) serta Address Validation dan Phone Validation (memberikan validasi data alamat dan nomor telepon dari calon peminjam untuk membantu proses verifikasi mitra strategis).Selain GoPayLater Cicil dan Tokopedia Card, terdapat puluhan metode pembayaran lainnya, yang bisa dimanfaatkan pengguna Tokopedia untuk bertransaksi online seperti belanja kebutuhan sehari-hari, sesuai preferensi."Melalui inovasi embedded finance, Tokopedia juga menghadirkan produk investasi, yaitu Tokopedia Reksa Dana dan Tokopedia Emas, guna mendorong lebih banyak masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat bisa dengan mudah berinvestasi reksa dana atau emas lewat Tokopedia karena dapat dilakukan kapan pun dan dimanapun hanya melalui genggaman tangan," jelas Vira.Vira menambahkan berinvestasi reksa dana atau emas lewat Tokopedia juga sangat terjangkau; bisa membeli reksa dana mulai dari Rp10 ribu, atau emas mulai dari Rp5.000. Selain itu, aman dan terpercaya, karena Tokopedia Reksa Dana bekerja sama dengan Bareksa yang telah terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK.Berbagai nilai tambah dari produk-produk investasi di Tokopedia, mendorong terciptanya tren positif dalam berinvestasi. Nilai transaksi beli reksa dana pada Tokopedia Reksa Dana meningkat 1,5 kali lipat pada kuartal IV 2022 dibandingkan kuartal IV 2021. Sedangkan pada Tokopedia Emas, nilai transaksi jual-beli emas meningkat 1,5 kali lipat dan jumlah pengguna yang berinvestasi emas meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2022 dibandingkan 2021.Jumlah Transaksi dengan Asuransi di Tokopedia Meningkat Tajam 2,5x Lipat Kehadiran produk asuransi–berkat kolaborasi Tokopedia bersama berbagai mitra strategis–juga menjadi salah satu bagian dari solusi embedded finance untuk memberikan perlindungan tambahan pada produk atau layanan yang dibeli masyarakat melalui Tokopedia.