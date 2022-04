Rahasia Berbisnis Online di Ekosistem GoTo saat Lebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tren pengantaran makanan

Pelaku usaha lokal

(SAW)

Jakarta: Berangkat dari situasi pandemi dan ekonomi yang kian membaik, pelaku usaha perlu terus beradaptasi guna meningkatkan transaksi bisnis dan terus menumbuhkan bisnis. Gojek dan GoTo Financial berbagi pengetahuan bisnis berbasis data selama bulan Ramadan, khususnya tren dan pola konsumen dalam pembayaran, produk ritel dan jasa, hingga food delivery melalui e-book.Hal ini dapat dilihat dari pola transaksi bisnis yang terus berubah secara dinamis dalam dua tahun terakhir, termasuk pada momen Ramadan. Diharapkan mitra usaha dapat menyusun strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan transaksi pada periode Ramadan dan Hari Raya.Group Head Merchant Marketing Gojek dan GoTo Financial Bayu Ramadhan menjelaskan aktivitas kegiatan sehari-hari maupun berbelanja yang masih terpusat secara online, tren data menjadi sangat penting dipahami mitra usaha untuk memahami pergeseran pola konsumsi, melakukan adaptasi operasional usaha, hingga dapat membuat inovasi produk selama Ramadan.Dia juga mengatakan, mitra usaha dapat menentukan strategi yang efektif selama bulan Ramadan dengan memahami tren data, termasuk menentukan kapan dan bagaimana meningkatkan penjualan produk dan jasa di berbagai kanal, baik di outlet toko maupun media sosial. Insight dan tips bagi pelaku usaha pada tahun ini berdasarkan data internal Gojek dan GoTo Financial, untuk dapat memaksimalkan transaksi selama bulan Ramadan. Dia menjelaskan transaksi di e-wallet masih menjadi mayoritas metode pembayaran konsumen di Indonesia melalui payment gateway."Pada Ramadan 2021, data internal Midtrans menunjukkan GoPay menjadi metode pembayaran utama hingga lebih dari 60 persen transaksi, yang diikuti dengan transfer bank (13.5 persen) dan kartu kredit (10.5 persen)," jelas dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 April 2022.Dia mengatakan, pelaku mitra usaha perlu mempersiapkan opsi pembayaran yang lengkap untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih luas seiring dengan demand masyarakat ke ke toko offline yang semakin meningkat.Pembayaran menggunakan kartu kredit di toko offline melalui GoBiz PLUS meningkat 46 persen di bulan Ramadan 2021, dibandingkan dengan waktu sebelum Ramadan.Organisasi non-profit memanfaatkan payment gateway untuk meningkatkan penerimaan donasi selama Ramadan. Transaksi Midtrans untuk kategori donasi meningkat hingga 75 persen selama Ramadan 2021.Mitra usaha yang berhasil menerapkan strategi yang tepat di bulan Ramadan berpotensi mendapatkan hasil penjualan yang lebih besar selama Ramadan dan setelahnya."Terjadi peningkatan penjualan produk fashion & beauty di bulan Ramadan hingga 285 persen, dengan dibandingkan bulan-bulan sebelum Ramadan pada 2021," jelas dia.Walaupun terjadi penurunan penjualan setelah Ramadan 2021, rata-rata pendapatan mitra usaha sektor retail fashion & beauty masih lebih tinggi 107 persen dibandingkan sebelum Ramadan. Geliat bisnis offline sudah mulai bangkit kembali seiring konsumen mempersiapkan koleksi baju baru untuk Lebaran.Pada Ramadan pada 2021, belanja konsumen dengan menggunakan GoPay di outlet belanja seperti toko dan mall didominasi oleh belanja produk fashion & beauty, diikuti dengan produk kesehatan dan home goods.Perubahan gaya hidup selama pandemi juga membuat konsumen masih memprioritaskan produk kesehatan dan produk yang dapat menambah kenyamanan di rumah."Usaha produk hiburan digital semakin diminati selama Ramadan. Ramadan menjadi momentum bagi penjualan produk-produk digital penunjang gaya hidup, transaksi konsumen Indonesia menggunakan GoPay untuk kategori hiburan meningkat hingga 78 persen, diikuti oleh produk-produk digital seperti pulsa (16 persen), dan games (empat persen)," jelas dia.Mengacu pada Ramadan 2021 lalu pesanan GoFood meningkat sekitar 17 persen di jam menjelang maghrib, menambah pesanan yang memang sudah ramai menjelang jam makan malam, dan meningkat 179 persen di jam sahur, dibandingkan bulan sebelumnya.UMKM dapat berinovasi di GoFood untuk menu-menu makanan dan minuman yang diminati masyarakat untuk takjil dan berbuka puasa.Selain menu jajanan dan aneka minuman yang banyak dipesan sebagai takjil, menu favorit selama Ramadan berupa makanan pokok yaitu (1) Aneka nasi, (2) Makanan siap saji, dan (3) aneka ayam-bebek. Uniknya, makanan Internasional seperti Pizza, Pasta dan aneka makanan Jepang juga mendapatkan tren pesanan yang tinggi.UMKM mengandalkan promosi melalui GoFood untuk meningkatkan basket size dan jangkau pelanggan lebih jauh. Pada Ramadan 2021, banyak mitra usaha yang menggunakan promo diskon keseluruhan (Cart Discount) untuk menarik pelanggan agar membeli banyak menu dalam sekali transaksi dan juga promo diskon ongkos kirim, untuk pelanggan yang memesan sendiri maupun untuk pelanggan yang memesankan makanan untuk orang terkasih lewat fitur ganti lokasi.Founder dari Zytadelia, Zyta mengatakan sejak berpartner bersama Midtrans sejak 2019 untuk situs zytadeliastore.com, insight dari sisi pembayaran maupun perilaku konsumen yang selama ini dibagikan Gojek dan GoTo Financial saat Ramadan maupun setelahnya dapat memberikan gambaran besar transaksi maupun masalah umum yang dihadapi para penjual."Sehingga berbekal pola pembayaran yang dilakukan konsumen, kami dapat mempersiapkan diri menyambut Ramadan 2022 ini dengan strategi produksi dan penjualan yang tepat," jelas dia.Dengan semangat mengapresiasi mitra usaha yang berusaha maksimal untuk mengembalikan keberkahan Ramadan, Gojek dan GoTo Financial senantiasa membantu mitra usaha kami agar terus produktif dan saling belajar dari berbagai lika liku dunia usaha agar semakin laku dalam berjualan.Hal ini selaras dengan dukungan GoTo untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia dengan tema "Recover Together, Recover Stronger", lewat komitmen GoTo untuk mendukung pemerintah mendorong transformasi digital dan pemulihan ekonomi dengan memberdayakan UMKM dan pelaku usaha melalui ekosistemnya.Sebagai partner pertumbuhan mitra usaha, Gojek dan GoTo Financial telah membantu jutaan mitra usaha dari skala mikro hingga skala besar untuk beradaptasi secara digital.Melalui ragam solusi, mitra usaha dapat menerima pembayaran nontunai baik offline maupun online (melalui GoPay, GoBiz PLUS, Midtrans), melakukan efisiensi operasional usaha (melalui Selly, GoBiz, Moka, dan GoKasir), mengoptimalkan pemasaran dan kanal penjualan (melalui GoFood dan GoStore), mengakses pinjaman usaha yang mudah (GoModal), dan jangkau pelanggan dengan nyaman (melalui GoSend).