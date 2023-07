Altcoin Ikut-ikutan Naik Berkat Sentimen Positif Bitcoin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Investor jangan FOMO

Jakarta: Kenaikan harga Bitcoin (BTC) mencatatkan rapor positif sampai dengan 80 persen di sepanjang semester I-2023. Hal ini berimbas pada pergerakan Altcoin yang juga mengalami peningkatan beberapa pekan terakhir.Berdasarkan data Coinmarketcap pada Selasa, 18 Juli 2023, pukul 07.00 WIB, harga Bitcoin berada di level USD30.100 per koin atau setara Rp451,5 juta (asumsi kurs Rp15 ribu per USD).Sementara Ethereum (ETH) bergerak sideways dalam sepekan. Dengan begitu, saat ini ETH berada di level USD1.910 per koin atau setara Rp28,65 juta per koin.Selanjutnya Solana (SOL) dalam 24 jam terakhir meningkat 2,3 persen. Sementara berdasarkan hitungan mingguan meningkat hingga 28,6 persen di mana saat ini harga SOL berada di USD26,7 per koin (sekitar Rp400.500).Terakhir, Cardano (ADA) yang masih berada di zona hijau. ADA menguat 10,6 persen dalam sepekan. Dengan begitu, ADA berada pada level USD0,31 atau sekitar Rp4.650 per koin.Menurut CEO Indodax Oscar Darmawan, kenaikan ini dapat menjadi kesempatan yang tepat bagi para investor baru untuk lebih mengenal dan mencoba beli aset kripto sebagai salah satu referensi dalam berinvestasi."Kenaikan aset kripto ini memang sering terjadi, salah satunya oleh fundamental news seperti misalnya antusiasme investor menyambut regulasi kebijakan moneter The Fed tahun ini. Investor juga perlu terus melakukan riset DYOR, saat akan membeli aset kripto sesuai kebutuhannya," jelas Oscar dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 Juli 2023.Sebagai pelaku industri, Oscar pun tetap mengingatkan agar investor kripto perlu berhati hati dan tetap melakukan analisa teknikal yang benar. Jangan sampai investor terjebak pada rasa ketakutan kehilangan momen atau Fear of Missing Out (FOMO).Investor juga bisa dengan jeli melihat komunitas, sosial media, berita, dengan mengakses CoinMarketCap atau CoinGecko untuk melihat soal pergerakan harga aset kripto. Tak terkecuali soal Altcoin tersebut.Walaupun memang diakuinya kenaikan harga aset kripto seperti Altcoin tentu menjadi hal yang menggembirakan bagi para investor. Kenaikan ini membuat investor optimis untuk take profit lebih besar. Karena ada potensi akan terus naik pada saat menjelang halving."Tapi investor sebaiknya perlu memahami analisa fundamental dan teknikal untuk membeli aset kripto, dan juga investor perlu cukup paham terkait manajemen keuangan yang efektif," tegas Oscar.Di sisi lain, Indodax juga senantiasa memberikan edukasi soal investasi aset kripto melalui Indodax Academy, berbagai platform media sosial Indodax, dan melayani customer lebih baik di setiap harinya melalui layanan customer service 24/7.Aplikasi Indodax merupakan salah satu marketplace terbaik untuk mengedukasi terkait investasi aset kripto di Indonesia lewat platform Indodax Academy, yang merupakan wadah yang tepat untuk belajar crypto, blockchain , trading bitcoin, dan aset kripto lainya untuk pemula sampai tingkat mahir.