Punya Pertumbuhan Aset Kripto yang Pesat, RI Jadi Pasar Potensial

(END)

Jakarta: Bursa kripto PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX) menilai Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan menjadi pasar potensial bagi pertumbuhan aset kripto . Direktur Utama CFX Subani mengatakan, adopsi kripto di Indonesia terus bertumbuh, bahkan dapat bersaing secara global.Mengutip laporan yang dikeluarkan Chainalysis berjudul The 2023 Global Crypto Adoption Index: Central & Southern Asia Are Leading the Way in Grassroots Crypto Adoption, Indonesia berada di posisi tujuh sebagai negara dengan tingkat adopsi kripto tertinggi dibawah India, Nigeria, Vietnam, dan Amerika Serikat.“Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, CFX sebagai bursa kripto pertama yang teregulasi di dunia hadir bersama-sama dengan regulator, pelaku industri, serta asosiasi untuk memperkuat ekosistem iklim investasi kripto di Indonesia terutama dari sisi keamanan dan perlindungan kepada investor kripto yang jumlahnya terus meningkat,” ujar Subani dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Februari 2024.Untuk itu, CFX mengumumkan peresmian CFX Tower, gedung khusus bursa kripto pertama di Indonesia, yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 35-36, Jakarta Selatan. CFX Tower diresmikan langsung oleh Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Olvy Andrianita serta dihadiri oleh para pemimpin industri, investor, dan pelaku pasar kripto.“Peresmian CFX Tower merupakan langkah besar bagi industri kripto di Indonesia diharapkan dapat menjadi simbol berkembangnya pasar kripto dalam negeri. Kami percaya gedung ini akan menjadi tempat tumbuhnya inovasi aset kripto sekaligus dapat mendorong Indonesia menjadi pemimpin pasar kripto di Asia,” kata dia.Berdasarkan data dari Bappebti, jumlah pelanggan aset kripto sejak diaturnya aset kripto oleh Bappebti sampai November 2023 mencapai 18,25 juta pelanggan sementara pedagang aset kripto yang telah memperoleh Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) di Bappebti sebanyak 33 perusahaan. Adapun total nilai transaksi kripto di tahun 2023 tercatat sebesar Rp122 triliun.Dari sisi regulasi khususnya kewenangan pengawasan aset kripto pada tahun 2025 akan berpindah dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sesuai UU No 4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan.Untuk mendukung perkuatan ekosistem iklim industri kripto, hadirnya CFX Tower dirancang untuk menjadi pusat perdagangan dan inovasi kripto di Indonesia. Gedung ini tidak hanya menjadi rumah bagi bursa kripto, tetapi juga nantinya diharapkan menjadi rumah bagi para pelaku industri kripto dan juga komunitas aset kripto di Indonesia“CFX Tower menjadi wajah inovasi terbaru di industri keuangan digital Indonesia. Berdiri dengan ketinggian 11 lantai, CFX Tower dirancang untuk menjadi pusat perdagangan dan inovasi kripto di Indonesia serta menjadi rumah bagi bursa kripto, pelaku industri kripto dan juga komunitas aset kripto di Indonesia untuk bersama-sama memajukan industri kripto di Indonesia,” ungkap Subani.