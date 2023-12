Investor Kripto Masih Hati-Hati Pantau Data AS

Advertisement

Bitcoin sempat menguat di awal pekan

The Fed beri sentimen positif

(SAW)

Jakarta: Momentum kenaikan beruntun bitcoin terhenti, BTC sempat turun ke harga USD40.200 per keping pada Senin, 12 Desember 2023, setelah seminggu sebelumnya mencapai harga USD44.500 per keping.Penurunan bitcoin pekan lalu juga menyebabkan sebagian besar altcoin mengalami hal serupa. Data dari Into The Block mengungkapkan adanya pemindahan bitcoin ke bursa sebesar USD860 juta. Investor umumnya menafsirkan tren ini sebagai aksi ambil untung, yang mencerminkan respons terhadap apresiasi bitcoin selama beberapa bulan terakhir.Financial Expert Ajaib Kripto Panji Yudha mengatakan langkah tersebut menunjukkan sikap hati-hati investor melihat serangkaian data ekonomis AS. Dia menjelaskan Pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada Rabu, 13 Desember 2023. The Fed memilih untuk kembali mempertahankan suku bunganya memberikan sisi positif bagi bitcoin."Sementara dari sisi industri sentimen positif datang dari El Salvador yang akan meluncurkan Obligasi Bitcoin pertama di dunia pada kuartal I-2024," tegas dia dalam risetnya, Selasa, 19 Desember 2023.Awal pekan ini bitcoin, yang sering dianggap sebagai penentu arah pasar kripto, telah berhasil kembali menguat dan bertengger atas level USD42 ribu per keping naik sebesar 4,27 persen dalam 24 jam terakhir.Adapun Ethereum (ETH) juga sepekan terakhir masih kokoh bertahan di atas psikologis support USD2.000 per keping dan mengalami kenaikan sebesar 3,2 persen bertengger di harga USD2.215 per keping. Sementara total kapitalisasi pasar kripto pagi ini juga kembali menguat sebesar 2,30 persen dalam 24 jam terakhir.Pemulihan ini diikuti pergerakan altcoin yang juga menguat. Berikut Aset Kripto dengan kenaikan tertinggi dalam tujuh hari terakhir; WOO Network (WOO) naik 80,19 persen.Worldcoin yang kembangkan oleh Founder OpenAI Chat GPT mengalami kenaikan 58,61 persen terdampak dari sentimen Chat GPT 4.5 yang akan diperkirakan rilis sebelum pergantian tahun.Dia menuturkan, sikap dovish Federal Reserve minggu lalu telah memberi sentimen positif ke pasar kripto, meski bitcoin masih kesulitan menembus resistensi."Pekan ini terdapat serangkaian data ekonomi yang akan rilis. Laporan PDB kuartal ketiga akan memberikan gambaran terakhir mengenai kesehatan perekonomian AS pada kuartal sebelumnya, diperkirakan tetap stabil di angka ekspansi ekonomi tahunan sekitar 5,2 persen. Pada hari yang sama, klaim pengangguran, survei manufaktur, dan indikator perekonomian utama AS juga akan dirilis," jelas dia.Sedangkan pada data Pengeluaran konsumsi pribadi dasar (PCE) untuk November akan dipublikasikan, diharapkan menunjukkan penurunan inflasi sekitar 3,2 persen. Indeks sentimen konsumen dari University of Michigan juga akan dirilis pada Jumat, meskipun diprediksi tidak mengalami perubahan dari November.Meskipun pekan ini terdapat beberapa peristiwa ekonomi AS, pelaku pasar masih cukup optimis atas pertemuan Federal Reserve minggu lalu. Menurut FedWatch Tool CME, pelaku pasar antusias dengan potensi pemangkasan suku bunga sekitar 25 basis poin pada Maret 2024, dengan probabilitas sekitar 66,70 persen.Hal ini didorong oleh harapan penurunan suku bunga yang signifikan tahun depan akibat penurunan inflasi di AS. Maka, pasar kripto kemungkinan besar tidak akan terpengaruh oleh rilis data ekonomi di AS minggu ini.