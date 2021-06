Mitra Driver Gojek Masih Beroperasi Normal di Tengah Isu Mogok Layanan GoSend

Jakarta: Aktivitas driver Gojek masih berjalan normal di tengah isu demo para awak driver GoSend Sameday yang memprotes penurunan insentif. Sejumlah layanan Gojek masih beroperasi, termasuk layanan pesan-antar makanan dari merchant GoFood.

Aksi mogok dengan cara off bid dikabarkan dilakukan oleh para mitra pengemudi Gojek yang beroperasi sebagai mitra khusus melayani order GoSend Same Day Delivery (SMD). Rencana itu merupakan bentuk aksi protes para driver terkait insentif pengantaran.



GoSend memang akan menerapkan skema baru insentif kepada mitra driver yang melayani pengiriman GoSend Sameday di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Namun skema pendapatan tarif per jarak tempuh tidak berubah sehingga penghasilan pokok driver tetap terjaga.



Penyesuaian skema insentif tersebut dilakukan supaya lebih banyak mitra driver bisa mendapatkan insentif. Melalui penerapan skema baru, bonus diberikan per satu kali pengantaran dibandingkan skema sebelumnya yaitu per lima kali pengantaran.



Vice President Corporate Communication Gojek Audrey Petriny menegaskan kebijakan penyesuaian dilakukan hanya terhadap skema insentif, sedangkan skema pendapatan atau tarif pokok per jarak tempuh bagi mitra driver tidak mengalami perubahan.



"Langkah ini dilakukan untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi lebih banyak mitra GoSend Sameday atau yang kerap disebut sebagai GoKilat, agar dapat memperoleh bonus harian," katanya.

Salah seorang mitra driver Gojek, Ryan mengaku masih tetap mencari order dan melayani para penumpang. Bahkan ia mengeklaim banyak mitra pengemudi Gojek lainnya, termasuk pengemudi roda empat yang tergabung dalam GoCar masih beroperasi seperti biasa."Jangan khawatir, ini enggak semua driver, kalau mau ada yang solidaritas kami enggak halangi. Saya pribadi masih keliling Jakarta, nyari dan bawain orderan GoRide," katanya, Selasa, 8 Juni 2021.